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Компания Adidas представила бутсы Predator с логотипом Джуда Беллингема

Испания

Компания создала эксклюзивные бутсы

Компания Adidas представила бутсы Predator с логотипом Джуда Беллингема

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcus Brandt/picture alliance

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 октября, компания Adidas и полузащитник "Реала" Джуд Беллингем представили новую модель бутс Predator.

Обувь выполнена в желто-черном цвете и украшена личной эмблемой футболиста.

Добавим, что Беллингем перешел в "Реал" летом 2023 года из дортмундской "Боруссии" за 103 миллиона евро.

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