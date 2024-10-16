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Компания Adidas представила бутсы Predator с логотипом Джуда Беллингема
Компания создала эксклюзивные бутсы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcus Brandt/picture alliance
Сегодня, 16 октября, компания Adidas и полузащитник "Реала" Джуд Беллингем представили новую модель бутс Predator.
Обувь выполнена в желто-черном цвете и украшена личной эмблемой футболиста.
the delivery you have all been waiting for ???? ????— adidas Football (@adidasfootball) October 16, 2024
introducing the Predator BelligoldPack.
available 18/10. pic.twitter.com/Kbt5PI88kU
Добавим, что Беллингем перешел в "Реал" летом 2023 года из дортмундской "Боруссии" за 103 миллиона евро.
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