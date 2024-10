Компания Adidas представила бутсы Predator с логотипом Джуда Беллингема

Сегодня, 16 октября, компания Adidas и полузащитник "Реала" Джуд Беллингем представили новую модель бутс Predator.

Обувь выполнена в желто-черном цвете и украшена личной эмблемой футболиста.

the delivery you have all been waiting for ???? ????



introducing the Predator BelligoldPack.

available 18/10. pic.twitter.com/Kbt5PI88kU