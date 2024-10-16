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А как же Лунин? Реал интересуется кипером, который остановил мадридцев в ЛЧ

Испания
Обновлено

Лукас Шевалье - в сфере пристального внимания мадридского клуба

А как же Лунин? Реал интересуется кипером, который остановил мадридцев в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" проявляет интерес к 22-летнему киперу "Лилля" Лукасу Шевалье.

По информации TBR Football, мадридский клуб всерьез нацелен на игрока и видит в не долгосрочную замену своему основному вратарю Тибо Куртуа.

Команда Карло Анчелотти пристально следит за прогрессом талантливого француза.

Интересно, что именно Шевалье остановил мадридскую команду в недавнем матче Лиги чемпионов, которой закончился победой "Лилля" 1:0.

Контракт Шевалье и "Лилля" рассчитан до 2027 года. Трансферная стоимость вратаря составляет 25 миллионов евро.

Шевалье провел за французскую команду 92 матча во всех турнирах. В этом сезоне у вратаря 13 проведенных игр в Лиге 1, Лиге чемпионов и Кубке Франции – из них пять матчей Лукас отстоял без пропущенных голов.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Лилль
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Василь з конопель (Амстердам )
16.10.2024 в 17:55
Що не будь, але про Луніна
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0
1
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Комментарии 1
Василь з конопель (Амстердам )
16.10.2024 в 17:55
Що не будь, але про Луніна
Ответить
0
1

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