А как же Лунин? Реал интересуется кипером, который остановил мадридцев в ЛЧ

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Лукас Шевалье - в сфере пристального внимания мадридского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "
По информации TBR Football, мадридский клуб всерьез нацелен на игрока и видит в не долгосрочную замену своему основному вратарю Тибо Куртуа.
Команда Карло Анчелотти пристально следит за прогрессом талантливого француза.
Интересно, что именно Шевалье остановил мадридскую команду в недавнем матче Лиги чемпионов, которой закончился победой "Лилля" 1:0.
Контракт Шевалье и "Лилля" рассчитан до 2027 года. Трансферная стоимость вратаря составляет 25 миллионов евро.
Шевалье провел за французскую команду 92 матча во всех турнирах. В этом сезоне у вратаря 13 проведенных игр в Лиге 1, Лиге чемпионов и Кубке Франции – из них пять матчей Лукас отстоял без пропущенных голов.
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