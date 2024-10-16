Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кроос - о Золотом мяче: Главное, чтобы его получил игрок Реала
Тони назвал своих фаворитов на Золотой мяч
Getty Images_
Бывший полузащитник "Реала" Тони Кроос рассказал, кто заслуживает выиграть "Золотой мяч".
"В любом порядке: Винисиус, Беллингем, Карвахаль. Выбор был бы между этими тремя игроками, если бы я имел право голоса.
Я бы вручил его бразильцу Винисиусу Жуниору, англичанину Джуду Беллингему или чемпиону Европы в составе сборной Испании Даниэлю Карвахалю.
Я бы вручил его и себе (смеется). Главное, чтобы его получил игрок "Реала", потому что мы были самой успешной командой Европы", - сказал Тони.
Напомним, что церемония вручения приза лучшему футболисту года состоится 28 октября в Париже.
Популярное сейчас
- Известный украинский боксер сообщил об инвалидности
- Пик карьеры Калюжного на фоне локального прогресса Реброва. О матчах сборной Украины в Лиге наций
- Фиаско молодежек, возвращение Сикана, Англия определилась с тренером. Главные новости за 15 октября
- Звёздный защитник Реала может завершить карьеру - СМИ
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу