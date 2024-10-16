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Кроос - о Золотом мяче: Главное, чтобы его получил игрок Реала

Испания

Тони назвал своих фаворитов на Золотой мяч

Кроос - о Золотом мяче: Главное, чтобы его получил игрок Реала

Getty Images_

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший полузащитник "Реала" Тони Кроос рассказал, кто заслуживает выиграть "Золотой мяч".

"В любом порядке: Винисиус, Беллингем, Карвахаль. Выбор был бы между этими тремя игроками, если бы я имел право голоса.

Я бы вручил его бразильцу Винисиусу Жуниору, англичанину Джуду Беллингему или чемпиону Европы в составе сборной Испании Даниэлю Карвахалю.

Я бы вручил его и себе (смеется). Главное, чтобы его получил игрок "Реала", потому что мы были самой успешной командой Европы", - сказал Тони.

Напомним, что церемония вручения приза лучшему футболисту года состоится 28 октября в Париже.

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Тони Кроос Золотой мяч Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль Винисиус Жуниор Джуд Беллингем
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