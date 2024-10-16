Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президента Барселоны обвиняют в сокрытии реальных убытков
В субботу состоится заседание клубной ассамблеи
Getty Images/Global Images Ukraine
В эту субботу состоится заседание ассамблеи "Барселоны". У них есть вопросы по финансовой отчетности, которую сообщило руководство клуба.
Члены ассамблеи, которые выступают против Жуана Лапорты, президента "Барсы", считают, что убытки за прошлый сезон в размере 91 миллиона евро являются заниженными.
Особое беспокойство вызывает прибыльность проекта Barça Vision. Члены ассамблеи утверждают, что заявленный доход в 208 миллионов евро является завышенным, и требуют детального расследования.
Популярное сейчас
- Зеленский представил План победы. Что он предусматривает?
- Стало известно, сколько Петраков зарабатывал в сборной Армении
- Фиаско молодежек, возвращение Сикана, Англия определилась с тренером. Главные новости за 15 октября
- Центр поля уже почти в полной обойме. Ещё один хавбек Барселоны восстановился после травмы
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
Комментарии 2