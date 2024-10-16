Президента Барселоны обвиняют в сокрытии реальных убытков

В эту субботу состоится заседание ассамблеи "Барселоны". У них есть вопросы по финансовой отчетности, которую сообщило руководство клуба.

Члены ассамблеи, которые выступают против Жуана Лапорты, президента "Барсы", считают, что убытки за прошлый сезон в размере 91 миллиона евро являются заниженными.

Особое беспокойство вызывает прибыльность проекта Barça Vision. Члены ассамблеи утверждают, что заявленный доход в 208 миллионов евро является завышенным, и требуют детального расследования.