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Президента Барселоны обвиняют в сокрытии реальных убытков

Испания

В субботу состоится заседание клубной ассамблеи

Президента Барселоны обвиняют в сокрытии реальных убытков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В эту субботу состоится заседание ассамблеи "Барселоны". У них есть вопросы по финансовой отчетности, которую сообщило руководство клуба.

Члены ассамблеи, которые выступают против Жуана Лапорты, президента "Барсы", считают, что убытки за прошлый сезон в размере 91 миллиона евро являются заниженными.

Особое беспокойство вызывает прибыльность проекта Barça Vision. Члены ассамблеи утверждают, что заявленный доход в 208 миллионов евро является завышенным, и требуют детального расследования.

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Источник:
Мarca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
16.10.2024 в 18:32
Никогда такого не было и вот опять, шмарса она такая, врёт про всё на свете. Естественно никаких доходов у жалких лузеров быть не может. Для подкупа Негрейры тоже бралось в кредит.
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
16.10.2024 в 18:32
Никогда такого не было и вот опять, шмарса она такая, врёт про всё на свете. Естественно никаких доходов у жалких лузеров быть не может. Для подкупа Негрейры тоже бралось в кредит.
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1
0
Algrab (Костопiль)
16.10.2024 в 18:36
Знову Рука Переса...Чи не так, Монреальський Оленю?
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