Тухель рассказал, почему он решил возглавить сборную Англии, а не Манчестер Юнайтед

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос о том, почему он решил возглавить "Трех львов", а не "Манчестер Юнайтед".

"Почему? Ну, мне понравилась идея Английской футбольной ассоциации. То, как проект представил генеральный директор команды, решило для меня все. Речь не шла о выборе против кого-то другого или какого-то клуба", - сказал Томас.

Напомним, что ФА сегодня, 16 октября, объявила о назначении Тухеля на должность главного тренера сборной Англии.