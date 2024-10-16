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Тухель рассказал, почему он решил возглавить сборную Англии, а не Манчестер Юнайтед
Мне понравилась идея Трех львов (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос о том, почему он решил возглавить "Трех львов", а не "Манчестер Юнайтед".
"Почему? Ну, мне понравилась идея Английской футбольной ассоциации. То, как проект представил генеральный директор команды, решило для меня все. Речь не шла о выборе против кого-то другого или какого-то клуба", - сказал Томас.
Напомним, что ФА сегодня, 16 октября, объявила о назначении Тухеля на должность главного тренера сборной Англии.
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