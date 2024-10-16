  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона утопает в долгах за трансферы звезд
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона утопает в долгах за трансферы звезд

Испания

Детали финансового отчета

Барселона утопает в долгах за трансферы звезд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" должна выплатить долги, связанные с подписанием таких звезд, как Роберта Левандовского, Рафиньи и других.

В целом испанцы задолжали чуть более 147 миллионов евро, 45 из которых должны быть возвращены в краткосрочной перспективе, а 102 - в долгосрочной.

Напомним, что ближайший матч "Барселоны" состоится 20 октября. Команда сыграет против "Севильи".

Читайте такжеПрезидента Барселоны обвиняют в сокрытии реальных убытков
По теме
yellow-arrow
Защитник сборной Нидерландов мог оказаться в Барселоне. Почему не состоялся трансфер?
yellow-arrow
Тухель рассказал, почему он решил возглавить сборную Англии, а не Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед может подписать еще одного игрока, с которым Эрик тен Хаг работал в Аяксе
Роберт Левандовский Рафинья Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Аs
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
16.10.2024 в 19:33
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
16.10.2024 в 19:33
Ответить
1
0
avatar
Вarcelinius
16.10.2024 в 19:24
Барса утопает... А сливочная редакция всё насыпает и насыпает...
Ответить
0
3
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
16.10.2024 в 19:34
Ти пархатий осел, упряміше північнокорейського солдата !
Ответить
1
0
Dr. House (Поділля)
16.10.2024 в 19:40
Під@р, а що ти ще можеш сказати? Якась редакція винна в бідах путал@ни, масони, негри, хто ще? Йди підмийся краще, зараз шарлатанець приповзе
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости