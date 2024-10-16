Испания
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Барселона утопает в долгах за трансферы звезд
Детали финансового отчета
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" должна выплатить долги, связанные с подписанием таких звезд, как Роберта Левандовского, Рафиньи и других.
В целом испанцы задолжали чуть более 147 миллионов евро, 45 из которых должны быть возвращены в краткосрочной перспективе, а 102 - в долгосрочной.
Напомним, что ближайший матч "Барселоны" состоится 20 октября. Команда сыграет против "Севильи".
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Источник:Аs
Опубликовал: Екатерина Власова
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Пан Коцький (Єкабпілс)
16.10.2024 в 19:33
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