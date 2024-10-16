Барселона утопает в долгах за трансферы звезд

"Барселона" должна выплатить долги, связанные с подписанием таких звезд, как Роберта Левандовского, Рафиньи и других.

В целом испанцы задолжали чуть более 147 миллионов евро, 45 из которых должны быть возвращены в краткосрочной перспективе, а 102 - в долгосрочной.

Напомним, что ближайший матч "Барселоны" состоится 20 октября. Команда сыграет против "Севильи".