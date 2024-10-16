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Атлетик Бильбао планирует значительно увеличить лимиты финансирования
Клуб желает повысить текущий лимит с 10% до 25%
"Атлетик Бильбао" готовится к значительным изменениям в своей финансовой политике. Совет директоров клуба вынес на рассмотрение предложение о существенном увеличении лимитов финансирования.
Согласно новому плану, клуб желает повысить текущий лимит с 10% до 25% от общего бюджета. Это решение мотивировано желанием обеспечить клубу большую финансовую гибкость и способность оперативно реагировать на изменения на рынке.
Совет директоров подчеркивает, что любое превышение 10% лимита финансирования будет сопровождаться подробным отчетом об использовании средств.
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