Атлетик Бильбао планирует значительно увеличить лимиты финансирования

"Атлетик Бильбао" готовится к значительным изменениям в своей финансовой политике. Совет директоров клуба вынес на рассмотрение предложение о существенном увеличении лимитов финансирования.

Согласно новому плану, клуб желает повысить текущий лимит с 10% до 25% от общего бюджета. Это решение мотивировано желанием обеспечить клубу большую финансовую гибкость и способность оперативно реагировать на изменения на рынке.

Совет директоров подчеркивает, что любое превышение 10% лимита финансирования будет сопровождаться подробным отчетом об использовании средств.