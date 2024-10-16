"Я не улыбался". Роке рассказал о тяжелых временах в Барселоне

Нападающий Витор Роке признался, что в "Бетисе" он намного счастливее, чем был в "Барселоне".

"Я очень счастлив здесь. Моя семья, которая пережила тяжелые времена, также улыбается вместе со мной. Я провел шесть или семь месяцев, не улыбаясь, и у меня там были тяжелые времена, но это уже в прошлом. Я здесь и я счастлив. Это самое главное", - сказал игрок.

Напомним, что Роке - игрок "Барселоны", но в сезоне 2024/25 выступает за "Бетис" на правах аренды.