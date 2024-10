Килиан, какой к черту Стокгольм?! Мбаппе приносит Реалу лишь проблемы, а не новое качество игры

Ключевое словосочетание этого текста - "пока что".

Это не окончательный диагноз, а подборка фактов — тех, что произошли, и тех, что происходят.

Возможно, в будущем что-то изменится, ведь это реально, приложив волю, энергию и здравый смысл.

Ну, но "пока что" даже попыток не видно.

Вместо них Килиан Мбаппе еще и на скамье подсудимых скоро окажется в Швеции, куда приехал... Черт возьми, а какого хрена он вообще делал в Швеции?!

???????? Kylian Mbappé was spotted clubbing in Stockholm, Sweden during Israel vs. France in the Nations League last night. ????



Captain material? ????



???? @sportbladet / @footmercato pic.twitter.com/A9LvB4z4Br — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 11, 2024

***

Отмотаем немного назад.

Дидье Дешам объявил состав Франции на матчи Лиги наций против Израиля и Бельгии 3 октября, и Мбаппе там не было якобы из-за травмы.

Тем не менее, уже 5 октября Килиан вышел в старте "Сливочных" на "Вильярреал", спокойно отбегал более 70 минут и никаких признаков повреждения не выдавал.

Как, думаете, среагировали в Париже?

Ассоциация фанов "Ле Бле" патетично заявила, что "капитаном их сердец" был Антуан Гризманн, недавно сборную покинувший. Комментаторы и экс-футболисты выглядели, будто на них ведро воды вылили.

"Мы поставили его выше всех, выше Эйфелевой башни, и теперь Дешам должен принять решение и забрать повязку", - доказывал Жером Ротен.

Либерал Биксант Лизаразю советовал "окружить Мбаппе настоящими лидерами".

Ну, а пока команда ехала в Венгрию играть с Израилем, Килиан, собственно, затеял "тот-самый" вояж в Стокгольм в компании Норди Мукиеле и каких-то общих друзей.

Не хромал; натянул "ковидную" маску — видимо, чтобы не узнали, но не помогло. Папарацци поймали звезду сначала в модном ресторане Chez Jolie, а потом проследили, как такси привезло его к ночному клубу V, где Мбаппе забронировали частную комнату.

Небанальная локация — шведы и сами удивились; раньше сюда приезжали максимум из Бундеслиги.

Ну, а уже спустя два дня — бум: Мбаппе обвинили в изнасиловании.

***

Отмотаем еще немного назад.

Килиан переходит в "Реал" как свободный агент. Контракт с "ПСЖ" завершился, что позволило клану Мбаппе выторговать у Переса 100 млн подъемных.

Париж остался ни с чем, он возмущен.

Шейхи ненавидят такое; в их краях футболисты — это как лошади на ярмарке; их весело хлестать кнутом.

Писали, что в мае Хелаифи даже врукопашную на Мбаппе лез, но вовремя спохватился.

???????????? JUST IN: The relationship between PSG & Kylian Mbappé, is completely broken after a convulsive end of the season, marked by the disagreements between Kylian Mbappé and Al Khelaïfi. @AndiOnrubia pic.twitter.com/X7SXHPLsly — KMZ (@KM10Zone) June 4, 2024

Ну, и уж точно "ПСЖ" не выплатил Килиану последнюю часть бонуса за подписание контракта, этические бонусы и зарплату за апрель, май и июнь — в сумме 55 млн евро.

Позиция клуба — у нас было джентльменское соглашение, что когда ты уходишь бесплатно, мы получаем компенсацию. Мбаппе убежден, что договор нарушили раньше, посадив его в запас посреди сезона.

Кто прав, а кто врет?

Первая инстанция — федерация — встала на сторону футболиста.

Но путь этот долгий, сложный, судов будет много, и связи катарцев легко могут перевернуть все вверх дном.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard ???? https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Когда Мбаппе обвинили в изнасиловании, он запостил: "Накануне первого слушания. Как предсказуемо".

"Мы предпочитаем игнорировать этот твит, чтобы сохранить класс и достоинство", - „проигнорировала“ в ответ официальная страница „ПСЖ“.

***

А что за "изнасилование" вообще?

Да какая-то "молодая девушка" обвинила Мбаппе после встречи в отеле.

Aftonbladet пишет, что у нее уже взяли на экспертизу нижнее белье, а самому футболисту присвоили статус "обоснованно подозреваемого" - это самая низкая степень по шведским законам, дающая право следователям его допросить.

Килиан уже нанял себе крутую адвокатшу — вероятно, пол в этом кейсе важен — и та уже выпустила заявление.

"Я не сторонница теории заговора. Но бесспорно, что на протяжении многих месяцев против него ведется клеветническая кампания, чтобы нанести вред имиджу. Это неоспоримо. Кампания против Мбаппе существует. Кто заинтересован в том, чтобы запятнать его имидж, запятнать его честь?" - спрашивает Мари Кану-Бернар.

Вот действительно, кто эти негодяи?

????️ Me Marie-Alix Canu Bernard, avocate de Kylian Mbappé, sur BFMTV : "Il y a une chose que je peux vous dire avec absolue certitude, c'est qu'il n'a rien à se reprocher." pic.twitter.com/K8wD6FG1yk — RMC Sport (@RMCsport) October 16, 2024

И почему у них нет претензий к Лео Месси? Может, потому, что он дома с женой и тремя детьми, и не судится с бывшими клубами?

А если серьезно, то дела у Килиана плохи; на носу Эль-Класико, а "Барса" играет хорошо. Может, получше "Реала" прямо сейчас. А ему светят допросы.

***

Отмотаем еще назад.

Мбаппе всегда мечтал о "Реале".

Его возил в Ла Фабрику еще Зизу в 2012-м, но отец Вильфрид настоял, чтобы сын завершил французскую школу — так и приехали в "Монако".

Уже в Княжестве Килиан показывал комнату, украшенную постерами Мадрида и Роналду — милота!

???? AS Monaco, Kylian Mbappé's old club have posted a new look at his childhood room. ????❤️ pic.twitter.com/ZYOm1uwx2X — TCR. (@TeamCRonaldo) June 3, 2024

Но что он сделал, когда наконец оказался в статусе игрока Мадрида?

Первое действие — купил контрольный пакет акций "Кана". Кто не в курсе, это такой клуб в Нормандии. Небогатый, но гордый. Хочет вернуться в Лигу 1, где уже неоднократно бывал. Мбаппе заплатил за это счастье 15 млн евро, а президентом назначил своего директора по имиджевым вопросам Зияда Хаммуда.

Ну, и собственно дела сейчас у Кана — где-то как у Килиана с имиджем; возле зоны вылета крутятся.

Плюс суды с "ПСЖ", плюс конфликты вокруг сборной — и поставьте себя на место Флорентино Переса.

Ага, есть ощущение, что тебя надули.

И оно еще удваивается после просмотра матчей "Реала" в этом сезоне. Его победы тяжёлые, натужные. В любимой ЛЧ против "Штутгарта" выручил безотказный Тони Рюдигер, но уже в Лилле — беда, поражение.

Mbappe's Real Madrid highlightspic.twitter.com/I60SgKlCy7 — Troll Football (@TrollFootball) September 23, 2024

В чемпионате с "Атлетико" - ничья. Выезды на Канары и Балеары — ничьи. С "Вальядолидом" и "Вильярреалом" спасли дальние удары Вальверде; он же сделал на Килиана гениальный пас с "Бетисом". С "Реалом Сосьедад" - лютый фарт и два пенальти. С "Эспаньолом" - шоу Винисиуса.

А где, собственно, Мбаппе? Где его феерии?

Один хороший гол "Алавесу", проигравшему 4 матча из последних 5. В остальном Килиан бьёт пенальти, которые зарабатывают другие.

***

По правде, это изначально была немного авантюра — три левых вингера в старте.

Винисиус, Мбаппе и Родриго — всем комфортнее атаковать, смещаясь с левого края в центр, и если кто-то из них покидает эту зону, то не от хорошей жизни.

Raphinha Lewandowski Yamal Olmo- 33 G/A



Vinicius Mbappe Rodrygo Bellingham- 23 G/A pic.twitter.com/iE7XTsZgMF — Brian (@Bri_an2) October 2, 2024

При том переход на 4-3-3 заставил отойти глубже и "украл" голы у Беллингема.

Центр поля отупел с уходом Крооса, одного из величайших футбольных интеллектов эпохи. Алаба, кажется, уйдёт из футбола, он почти инвалид. Рассчитывать на Карвахаля тоже уже сложно.

Мадриду светит крайне тяжелый сезон, и Анчелотти нужны воины, чтобы не провалиться — такие, как Феде, Вини, Тони. Для них футболка "Реала" точно не пустой звук.

А что Мбаппе?

Его войны продолжаются в судах, соцсетях, в отелях осеннего Стокгольма.

Во Франции упрекают, что он не часть сборной, но пока он и не часть "Реала". Он как бы сам по себе — теннисист, случайно забредший в командный вид.

"Пока что" - не забывайте, это не окончательный вердикт.

Но и времени на исправление карьеры у Мбаппе немного. "Реал" - это вам не „Динамо“, где Хачериди с Гармашем воспитывали свыше десяти лет. На топ-уровне все гораздо быстрее и, что греха таить, жестче.