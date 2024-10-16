Левандовский избежал серьезной травмы. Известны результаты медицинского обследования игрока

Нападающий Роберт Левандовский, который получил травму во время матча Лиги наций против Хорватии, избежал серьезного повреждения.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, после возвращения в "Барселону" футболист прошел медицинское обследование. У польского игрока обнаружили лишь незначительный ушиб колена.

Роберт имеет все шансы принять участие в ближайшем матче Ла Лиги против "Севильи", который состоится уже в воскресенье.