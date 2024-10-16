Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левандовский избежал серьезной травмы. Известны результаты медицинского обследования игрока
Хорошие новости для фанатов Барселоны и сборной Польши
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Роберт Левандовский, который получил травму во время матча Лиги наций против Хорватии, избежал серьезного повреждения.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, после возвращения в "Барселону" футболист прошел медицинское обследование. У польского игрока обнаружили лишь незначительный ушиб колена.
Роберт имеет все шансы принять участие в ближайшем матче Ла Лиги против "Севильи", который состоится уже в воскресенье.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сборная Украины потеряла шансы на попадание в первую корзину при жеребьевке квалификации ЧМ-2026
- Пик карьеры Калюжного на фоне локального прогресса Реброва. О матчах сборной Украины в Лиге наций
- Судаков рассказал о ссоре Мудрика и Шапаренко из-за игрового номера
- Гвардиола рассказал о своём следующем месте работы
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн