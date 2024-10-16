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Левандовский избежал серьезной травмы. Известны результаты медицинского обследования игрока

Испания
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Хорошие новости для фанатов Барселоны и сборной Польши

Левандовский избежал серьезной травмы. Известны результаты медицинского обследования игрока

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий Роберт Левандовский, который получил травму во время матча Лиги наций против Хорватии, избежал серьезного повреждения.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, после возвращения в "Барселону" футболист прошел медицинское обследование. У польского игрока обнаружили лишь незначительный ушиб колена.

Роберт имеет все шансы принять участие в ближайшем матче Ла Лиги против "Севильи", который состоится уже в воскресенье.

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Роберт Левандовский Польша Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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