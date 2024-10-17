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Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы по делу об изнасиловании

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При худшем развитии событий

Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе может получить тюремный срок. Об этом сообщает Le Parisien.

Как ранее стало известно, 25-летнего француза обвиняют в сексуальном насилии, якобы совершенном в отеле в центре шведского Стокгольма.

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Если факт преступления Мбаппе будет доказан, то Уголовный кодекс Швеции предусматривает наказание в виде 6 лет лишения свободы, которое может увеличиться до 10 лет в случае "отягчающих обстоятельств" или быть сокращено до 3 лет в соответствии с законом.

На данный момент шведская полиция ведёт расследование этого дела.

19 октября "Реал" сыграет на выезде против "Сельты" в Ла Лиге.

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Швеция изнасилование Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Le Parisien
Опубликовал: Александр Бураков
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