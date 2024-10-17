Реал Мадрид следит за талантом Челси в ожидании зимнего трансферного окна

"Реал Мадрид" рассматривает трансфер 18-летнего Джоша Ачемпонга в этом январе как краткосрочный вариант на позицию правого защитника, так и как долгосрочную цель в своей обороне.

Читайте также Астон Вилла планирует рекордное для клуба подписание в январе следующего года

Известно, что "Ливерпуль", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" также следят за молодым защитником, но "Челси" пока не хочет продавать своего игрока.

Напомним, что приоритетной целью "Реала" сейчас является 26-летний правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, у которого в конце этого сезона заканчивается контракт с клубом.

Все актуальные новости в Telegram UA-Football

В этом сезоне Ачемпонг сыграл один матч за основную команду "Челси", выйдя на замену в матче 1/16 финала Кубка лиги против "Барроу" (5:0).