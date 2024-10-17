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Реал Мадрид следит за талантом Челси в ожидании зимнего трансферного окна

Испания

Испанский гранд может столкнуться с конкуренцией

Реал Мадрид следит за талантом Челси в ожидании зимнего трансферного окна

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал Мадрид" рассматривает трансфер 18-летнего Джоша Ачемпонга в этом январе как краткосрочный вариант на позицию правого защитника, так и как долгосрочную цель в своей обороне.

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Известно, что "Ливерпуль", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" также следят за молодым защитником, но "Челси" пока не хочет продавать своего игрока.

Напомним, что приоритетной целью "Реала" сейчас является 26-летний правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, у которого в конце этого сезона заканчивается контракт с клубом.

В этом сезоне Ачемпонг сыграл один матч за основную команду "Челси", выйдя на замену в матче 1/16 финала Кубка лиги против "Барроу" (5:0).

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Источник:
Independent
Опубликовал: Андрей Журба
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