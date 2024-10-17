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Повысились шансы Лунина снова выйти в старте Реала - стало известно из-за чего
Конкурент украинца может продолжить восстановление
Getty Images/Global Images Ukraine
Тибо Куртуа может пропустить игру против "Сельты" в чемпионате Испании.
Бельгийский голкипер "Реала" получил травму в мадридском дерби против "Атлетико". После прохождения медицинского обследования было подтверждено, что Тибо повредил приводящую мышцу левой ноги, из-за которой он пропустил матчи с "Лиллем" и "Вильярреалом".
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По данным Okdiario, Куртуа еще не готов на все сто процентов. У него ещё есть время на восстановление, но в случае возникновения малейшего риска место в рамке ворот "сливочных" снова займёт украинец Андрей Лунин.
Напомним, поединок "Сельта" - "Реал" состоится 19 октября, в 22:00 по киевскому времени.
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