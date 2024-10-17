Известная британская рок-группа презентовала футболки Барселоны на ближайшее Эль-Класико

Уже совсем скоро, 26 октября, состоится новое Эль-Класико, и, как это стало традицией в последнее время с партнером Spotify, оно также предусматривает смену логотипа на футболке "Барселоны". На этот раз на футболке "сине-гранатовых" будет красоваться название одной из крупнейших и самых известных британских рок-групп на планете, Coldplay. Лимитированную серию футболок также наденет женская команда во время матча против "Эйбара" 2 ноября.

"Для нас большая честь, что Spotify решил разместить наш дизайн Moon Music на футболке футбольного клуба "Барселона". У нас были особые отношения с городом и клубом на протяжении многих лет. Мы также гордимся тем, что поддерживаем Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) в их жизненно важной работе по защите беженцев и перемещенных лиц по всему миру. Спасибо Spotify и "Барселоне" за то, что сделали это возможным", - говорится в заявлении Coldplay.

Одна из лимитированных серий будет состоять из 1 899 единиц футболок игрового качества с логотипом Coldplay. Другая, еще более эксклюзивная серия, состоящая только из 22 единиц футболок игрового качества, будет иметь флуоресцентный эффект на логотипе и будет подписана игроками, выходящими на поле в обоих матчах - Эль-Класико и Лиги F. Также "Барса" в сотрудничестве со Spotify и Coldplay выпустит другие вещи, а средства от их продажи передадут на совместный проект Агентства ООН по делам беженцев UNHCR и в "Фонд Барселоны".