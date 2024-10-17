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Барселона нацелилась на четырех игроков, которые летом станут свободными агентами

Испания

Среди них звезда Баварии

Барселона нацелилась на четырех игроков, которые летом станут свободными агентами

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

Испанская "Барселона" из-за финансовых проблем нацелилась на четырех игроков, которые летом станут свободными агентами. Так команда Ханси Флика стремится укрепить свой состав в рамках бюджета.

Среди кандидатов: Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Джонатан Та ("Байер"), Рейнилду Мандава ("Атлетико Мадрид") и Джонатан Дэвид ("Лилль"). У всех этих игроков заканчивается контракт в 2025 году и с января этого года они могут вести переговоры с интересующимися клубами.

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Альфонсо Дэвис является желаемой целью для "Реала" и "Манчестер Юнайтед". Испанский клуб – фаворит за его подписание. Джонатан Та сказал, что не продлит контракт с "Байером" как и Джонатан Дэвид с "Лиллем".

Испанский клуб столкнулся с финансовыми проблемами.

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Источник:
DailyMail
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Пан Коцький (Єкабпілс)
17.10.2024 в 13:01
Збанкрутілі каталонські клоуни скоро у дворах будуть поповнення шукати !
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Комментарии 1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
17.10.2024 в 13:01
Збанкрутілі каталонські клоуни скоро у дворах будуть поповнення шукати !
Ответить
0
0

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