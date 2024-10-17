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Барселона нацелилась на четырех игроков, которые летом станут свободными агентами
Среди них звезда Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Испанская "Барселона" из-за финансовых проблем нацелилась на четырех игроков, которые летом станут свободными агентами. Так команда Ханси Флика стремится укрепить свой состав в рамках бюджета.
Среди кандидатов: Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Джонатан Та ("Байер"), Рейнилду Мандава ("Атлетико Мадрид") и Джонатан Дэвид ("Лилль"). У всех этих игроков заканчивается контракт в 2025 году и с января этого года они могут вести переговоры с интересующимися клубами.
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Альфонсо Дэвис является желаемой целью для "Реала" и "Манчестер Юнайтед". Испанский клуб – фаворит за его подписание. Джонатан Та сказал, что не продлит контракт с "Байером" как и Джонатан Дэвид с "Лиллем".
Испанский клуб столкнулся с финансовыми проблемами.
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