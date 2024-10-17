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Ключевой защитник Барселоны собирается достичь личной вехи в матче против Севильи

Испания

Защитник проведет юбилейную игру за каталонский клуб

Ключевой защитник Барселоны собирается достичь личной вехи в матче против Севильи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Предстоящий домашний матч "Барселоны" против "Севильи" станет памятным событием для защитника Жюля Кунде. Оборонец проведет свой юбилейный 100-й матч за "Барселону" в игре против своего бывшего клуба.

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Отметим, что Кунде присоединился к "Барселоне" летом 2022 года и стал ключевым игроком обороны своей команды, адаптировавшись к игре на позиции правого защитника.

В предыдущих 99 матчах за клуб он одержал 69 побед вместе с "блаугранас", провел 12 поединков, закончившихся ничьей и потерпел 18 поражений.

В этом сезоне Кунде сыграл 11 матчей за "Барселону", отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.

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Источник:
OneFootball
Опубликовал: Андрей Журба
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