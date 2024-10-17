В Севилье увеличилась финансовая задолженность

Последние несколько лет "Севилья" борется с проблемой задолженности клуба. Это уже влияет на результаты клуба (в предыдущих двух сезонах они финишировали 12-ми и 14-ми в Ла Лиге), а также на их работу на трансферном рынке, поскольку они также имеют лимиты на заработную плату игрокам. Впрочем, последние новости внутри "Севильи" не носят положительного характера.

Как сообщает Marca, на следующем обычном собрании акционеров "нервионцы" представят 81,7 млн евро убытков за прошлый финансовый год и более 65 млн евро отрицательного собственного капитала. За последние три года андалузский клуб накопил долги в размере 85,5 млн евро (даже несмотря на то, что в тот период выиграл Лигу Европы). Два кредита, одобренные "Севильей" и объявленные президентом почти год назад, которые представляют собой финансовые вливания в размере 108 млн евро, помогут клубу продолжать прогрессировать и иметь возможность справиться с краткосрочными долгами, накопленными организацией. Проблема сейчас находится на корпоративном уровне, поскольку совет директоров находится в меньшинстве, когда дело доходит до голосования за счета и управления членами правления, поскольку уже два года ни один из этих двух вопросов не был утвержден на собрании акционеров.

Добавим, что в этом сезоне после девяти туров "Севилья" находится на 12-й позиции, имея в своем активе 12 очков.