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Ключевую роль сыграла результативность. Реал назвал лучшего игрока сентября

Испания

В какой-то степени спорное решение

Ключевую роль сыграла результативность. Реал назвал лучшего игрока сентября

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий Килиан Мбаппе стал лучшим игроком "Реала" по итогам сентября. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

"Я очень счастлив и благодарен болельщикам "Реала". Мне приятно быть игроком месяца. Самое главное — побеждать в матчах в течение этого месяца и снова завоевать эту награду.

Сейчас нас ждут три очень важных поединка, и мы хотим их выиграть. Команда и я готовы. Надеюсь, что сможем порадовать своими выступлениями всех болельщиков клуба", — сказал француз.

В течение сентября Мбаппе отличился шестью голами (три - с пенальти) в пятью играх во всех турнирах.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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