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Ключевую роль сыграла результативность. Реал назвал лучшего игрока сентября
В какой-то степени спорное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Килиан Мбаппе стал лучшим игроком "Реала" по итогам сентября. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.
"Я очень счастлив и благодарен болельщикам "Реала". Мне приятно быть игроком месяца. Самое главное — побеждать в матчах в течение этого месяца и снова завоевать эту награду.
Сейчас нас ждут три очень важных поединка, и мы хотим их выиграть. Команда и я готовы. Надеюсь, что сможем порадовать своими выступлениями всех болельщиков клуба", — сказал француз.
В течение сентября Мбаппе отличился шестью голами (три - с пенальти) в пятью играх во всех турнирах.
???? @KMbappe— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 17, 2024
✨ #JugadorCincoEstrellas · Septiembre
⚽ @futbolmahou pic.twitter.com/Bwbv3CWPoR
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