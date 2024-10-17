Ключевую роль сыграла результативность. Реал назвал лучшего игрока сентября

Нападающий Килиан Мбаппе стал лучшим игроком "Реала" по итогам сентября. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

"Я очень счастлив и благодарен болельщикам "Реала". Мне приятно быть игроком месяца. Самое главное — побеждать в матчах в течение этого месяца и снова завоевать эту награду.

Сейчас нас ждут три очень важных поединка, и мы хотим их выиграть. Команда и я готовы. Надеюсь, что сможем порадовать своими выступлениями всех болельщиков клуба", — сказал француз.