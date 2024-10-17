Два игрока Барселоны после травм вернулись к тренировкам

Два игрока "Барселоны" восстановились и вернулись к тренировкам. Речь об Дани Ольмо и Фермино Лопесе. Об этом написал инсайдер Фабрицио Романо.

Дани Ольмо возвращается к тренировкам с командой. Также доступен Лопес ко встрече с "Севильей", - написал инсайдер.

Фермин Лопес и Дани Ольмо были недоступен с сентября из-за мышечной травмы. Кроме того, Ольмо пропустил две первые игры из-за проблем с регистрацией игрока.

Следующие игры "Барселона" проведёт с "Севильей" и "Реал Мадридом" в Ла-Лиге. Между матчами внутреннего чемпионата, каталонцы примут "Баварию" в Лиге Чемпионов.

Сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице, набрав 24 очка за 9 игр. Команда проиграла один раз "Осасуне" со счётом 2:4.