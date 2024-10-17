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Два игрока Барселоны после травм вернулись к тренировкам

Испания

Футболисты готовы помочь команде в сложном графике

Два игрока Барселоны после травм вернулись к тренировкам

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Два игрока "Барселоны" восстановились и вернулись к тренировкам. Речь об Дани Ольмо и Фермино Лопесе. Об этом написал инсайдер Фабрицио Романо.

Дани Ольмо возвращается к тренировкам с командой. Также доступен Лопес ко встрече с "Севильей", - написал инсайдер.

Фермин Лопес и Дани Ольмо были недоступен с сентября из-за мышечной травмы. Кроме того, Ольмо пропустил две первые игры из-за проблем с регистрацией игрока.

Следующие игры "Барселона" проведёт с "Севильей" и "Реал Мадридом" в Ла-Лиге. Между матчами внутреннего чемпионата, каталонцы примут "Баварию" в Лиге Чемпионов.

Сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице, набрав 24 очка за 9 игр. Команда проиграла один раз "Осасуне" со счётом 2:4.

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Дани Ольмо Фермин Лопес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Вarcelinius
17.10.2024 в 14:28
Надеюсь Ольмо уже будет играть со среалишкой.
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2
0
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
17.10.2024 в 14:28
Надеюсь Ольмо уже будет играть со среалишкой.
Ответить
2
0

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