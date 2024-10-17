Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два игрока Барселоны после травм вернулись к тренировкам
Футболисты готовы помочь команде в сложном графике
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Два игрока "Барселоны" восстановились и вернулись к тренировкам. Речь об Дани Ольмо и Фермино Лопесе. Об этом написал инсайдер Фабрицио Романо.
Дани Ольмо возвращается к тренировкам с командой. Также доступен Лопес ко встрече с "Севильей", - написал инсайдер.
Фермин Лопес и Дани Ольмо были недоступен с сентября из-за мышечной травмы. Кроме того, Ольмо пропустил две первые игры из-за проблем с регистрацией игрока.
Следующие игры "Барселона" проведёт с "Севильей" и "Реал Мадридом" в Ла-Лиге. Между матчами внутреннего чемпионата, каталонцы примут "Баварию" в Лиге Чемпионов.
Сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице, набрав 24 очка за 9 игр. Команда проиграла один раз "Осасуне" со счётом 2:4.
Популярное сейчас
- Месси объявил свое решение по участию на следующем чемпионате мира
- Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы по делу об изнасиловании
- Килиан, какой к черту Стокгольм?! Мбаппе приносит Реалу лишь проблемы, а не новое качество игры
- Звёздный защитник Реала может завершить карьеру - СМИ
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
Комментарии 1