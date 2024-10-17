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Одноклубник Циганкова из-за травмы выбыл на четыре недели
У футболистов Мичела настоящая эпидемия травм
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На этой неделе возвращаются матчи Ла Лиги и на "Монтильиви" состоится одно из противостояний, а именно "Жирона" - "Реал Сосьедад". Впрочем, Мичел столкнулся с очередной потерей игроков в этом сезоне.
Как сообщает Mundo Deportivo, Джон Солис выбыл на четыре недели после того, как во время тренировки с каталонской командой получил травму двуглавой мышцы бедра правой ноги. Это весомая потеря для "Жироны", поскольку в лазарете также находятся Брайан Хиль, Виктор Циганков, Порту, Джастин, Артеро, Ясер Асприлья, Блинд и Ориоль Ромеу.
Добавим, что в этом сезоне Джон Солис провел 8 матчей, однако никакими результативными действиями он не отличался.
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