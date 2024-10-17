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Барселону едва не обманули мошенники при оформлении трансфера Роберта Левандовски

Испания

Мошенник мог присвоить миллион евро

Барселону едва не обманули мошенники при оформлении трансфера Роберта Левандовски

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известно, что у "Барселоны" на протяжении последних нескольких лет наблюдаются финансовые проблемы, но, несмотря на это, они едва не стали жертвами мошенников, пытаясь перечислить комиссионные за трансфер Роберта Левандовски.

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Мошенник, выдавая себя за футбольного агента Пини Захави, который предоставляет свои услуги нападающему Роберту Левандовскому, пытался обмануть "Барселону", чтобы получить один миллион евро комисионных при подписании контракта с форвардом сборной Польши.

Узнав о подозрительной активности банковского счета, клуб в конце концов решил обсудить инцидент с агентом Левандовского, который отмечал, что не просил клуб проводить никакие финанансовые операции.

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Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
17.10.2024 в 16:25
Походу дирекция шмарсы в тихаря пытались умыкнуть лям евро, но сами себя и выдали. Выдумали историю чтобы оправдать свою бомжарскую сущность аферистов.
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1
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
17.10.2024 в 16:25
Походу дирекция шмарсы в тихаря пытались умыкнуть лям евро, но сами себя и выдали. Выдумали историю чтобы оправдать свою бомжарскую сущность аферистов.
Ответить
1
1
Algrab (Костопiль)
17.10.2024 в 17:37
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