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Барселону едва не обманули мошенники при оформлении трансфера Роберта Левандовски
Мошенник мог присвоить миллион евро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известно, что у "Барселоны" на протяжении последних нескольких лет наблюдаются финансовые проблемы, но, несмотря на это, они едва не стали жертвами мошенников, пытаясь перечислить комиссионные за трансфер Роберта Левандовски.
Мошенник, выдавая себя за футбольного агента Пини Захави, который предоставляет свои услуги нападающему Роберту Левандовскому, пытался обмануть "Барселону", чтобы получить один миллион евро комисионных при подписании контракта с форвардом сборной Польши.
Узнав о подозрительной активности банковского счета, клуб в конце концов решил обсудить инцидент с агентом Левандовского, который отмечал, что не просил клуб проводить никакие финанансовые операции.
????‼️ Aquesta és la notícia que hem explicat al #QTJ: el Barça va transferir 1M€ de la comissió pel fitxatge de Lewandowski a un presumpte estafador que es va fer passar per Pini Zahavi, però el pagament es va bloquejar pic.twitter.com/SYYm4zMgsh— Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) October 17, 2024
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