Барселону едва не обманули мошенники при оформлении трансфера Роберта Левандовски

Известно, что у "Барселоны" на протяжении последних нескольких лет наблюдаются финансовые проблемы, но, несмотря на это, они едва не стали жертвами мошенников, пытаясь перечислить комиссионные за трансфер Роберта Левандовски.

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Мошенник, выдавая себя за футбольного агента Пини Захави, который предоставляет свои услуги нападающему Роберту Левандовскому, пытался обмануть "Барселону", чтобы получить один миллион евро комисионных при подписании контракта с форвардом сборной Польши.

Узнав о подозрительной активности банковского счета, клуб в конце концов решил обсудить инцидент с агентом Левандовского, который отмечал, что не просил клуб проводить никакие финанансовые операции.