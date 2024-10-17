Питер Лим готов расстаться с Валенсией: сингапурский миллиардер выставил клуб на продажу

После десяти лет владения испанским футбольным клубом "Валенсия" сингапурский бизнесмен Питер Лим, кажется, готов расстаться со своим активом.

Лим выставил команду на продажу за цену от 350 до 400 миллионов евро. Бизнесмен принял такое решение из-за необходимости инвестировать не менее 150 миллионов евро в достройку нового стадиона "Ноу Месталья". Кроме того, в клубе заканчиваются контракты у 15 из 25 игроков в течение следующих двух лет, что также требует значительных финансовых вложений.

Стоит отметить, что за время своего владения "Валенсией" Лим инвестировал в клуб около 290 миллионов евро, однако долг клуба составляет 340 миллионов евро.