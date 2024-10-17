Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Питер Лим готов расстаться с Валенсией: сингапурский миллиардер выставил клуб на продажу
Ориентировочная цена продажи - 350-400 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images
После десяти лет владения испанским футбольным клубом "Валенсия" сингапурский бизнесмен Питер Лим, кажется, готов расстаться со своим активом.
Лим выставил команду на продажу за цену от 350 до 400 миллионов евро. Бизнесмен принял такое решение из-за необходимости инвестировать не менее 150 миллионов евро в достройку нового стадиона "Ноу Месталья". Кроме того, в клубе заканчиваются контракты у 15 из 25 игроков в течение следующих двух лет, что также требует значительных финансовых вложений.
Стоит отметить, что за время своего владения "Валенсией" Лим инвестировал в клуб около 290 миллионов евро, однако долг клуба составляет 340 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Месси объявил свое решение по участию на следующем чемпионате мира
- Назначение Тухеля, феерия Месси и восстановление Довбика. Главные новости за 16 октября
- Черный день для Англии, – Daily Mail о назначении Тухеля
- Килиан, какой к черту Стокгольм?! Мбаппе приносит Реалу лишь проблемы, а не новое качество игры
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции