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Полузащитник Интера пропустит матч Серии А из-за повреждения

Испания

Известны результаты обследования

Полузащитник Интера пропустит матч Серии А из-за повреждения

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Интера" Петр Зелинский получил травму во время последнего матча за сборную Польши в Лиге наций.

Сегодня, 17 октября, футболист прошел медицинские тесты в Istituto Clinico Humanitas в Роццано. Результаты обследования показали, что у игрока повреждение мышцы правого бедра.

Из-за полученной травмы Зелинский точно пропустит ближайший матч Серии А против "Ромы". Однако, по предварительным прогнозам, футболист может успеть восстановиться к встрече с "Янг Бойз" в Лиге чемпионов.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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