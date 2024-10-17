Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Интера пропустит матч Серии А из-за повреждения
Известны результаты обследования
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Интера" Петр Зелинский получил травму во время последнего матча за сборную Польши в Лиге наций.
Сегодня, 17 октября, футболист прошел медицинские тесты в Istituto Clinico Humanitas в Роццано. Результаты обследования показали, что у игрока повреждение мышцы правого бедра.
Из-за полученной травмы Зелинский точно пропустит ближайший матч Серии А против "Ромы". Однако, по предварительным прогнозам, футболист может успеть восстановиться к встрече с "Янг Бойз" в Лиге чемпионов.
Популярное сейчас
- Килиан, какой к черту Стокгольм?! Мбаппе приносит Реалу лишь проблемы, а не новое качество игры
- Назначение Тухеля, феерия Месси и восстановление Довбика. Главные новости за 16 октября
- Черный день для Англии, – Daily Mail о назначении Тухеля
- Центр поля уже почти в полной обойме. Ещё один хавбек Барселоны восстановился после травмы
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса