Полузащитник Интера пропустит матч Серии А из-за повреждения

Полузащитник "Интера" Петр Зелинский получил травму во время последнего матча за сборную Польши в Лиге наций.

Сегодня, 17 октября, футболист прошел медицинские тесты в Istituto Clinico Humanitas в Роццано. Результаты обследования показали, что у игрока повреждение мышцы правого бедра.

Из-за полученной травмы Зелинский точно пропустит ближайший матч Серии А против "Ромы". Однако, по предварительным прогнозам, футболист может успеть восстановиться к встрече с "Янг Бойз" в Лиге чемпионов.