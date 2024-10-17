Барселона контактировала с Дэвисом – детали

Испанская "Барселона" контактировала с игроком "Баварии" Альфонсо Дэвисом.

Главный фаворит на подписание игрока – мадридский "Реал". Но в январе игроку можно будет вести переговоры с интересующимися клубами.

По словам источника, в "Барселоне" уже не первый месяц рассматривают идею с получением Дэвиса. Это было ещё до прихода Ханси Флика - тренер прекрасно знает его еще по временам работы в "Баварии".

"Барселона" не предприняла никаких действий, поскольку ожидала, что левый защитник окажется в Мадриде этим летом, но в итоге между клубами не было соглашения, и все снова осталось открытым, - пишет источник.

Спортивный директор клуба Деку хотел узнать о намерениях футболиста и его приоритетах всего за два месяца, чтобы он мог подписать предварительный контракт с клубом.

Контракт Альфонсо Дэвиса с "Баварией" заканчивается в июне 2025 года. В этом сезоне Дэвис сыграл за "Баварию" 8 игр и отдал одну голевую передачу.