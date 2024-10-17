Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона контактировала с Дэвисом – детали
Игрок Баварии может летом 2025 года стать свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская "Барселона" контактировала с игроком "Баварии" Альфонсо Дэвисом.
Главный фаворит на подписание игрока – мадридский "Реал". Но в январе игроку можно будет вести переговоры с интересующимися клубами.
По словам источника, в "Барселоне" уже не первый месяц рассматривают идею с получением Дэвиса. Это было ещё до прихода Ханси Флика - тренер прекрасно знает его еще по временам работы в "Баварии".
"Барселона" не предприняла никаких действий, поскольку ожидала, что левый защитник окажется в Мадриде этим летом, но в итоге между клубами не было соглашения, и все снова осталось открытым, - пишет источник.
Спортивный директор клуба Деку хотел узнать о намерениях футболиста и его приоритетах всего за два месяца, чтобы он мог подписать предварительный контракт с клубом.
Контракт Альфонсо Дэвиса с "Баварией" заканчивается в июне 2025 года. В этом сезоне Дэвис сыграл за "Баварию" 8 игр и отдал одну голевую передачу.
Популярное сейчас
- Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы по делу об изнасиловании
- Назначение Тухеля, феерия Месси и восстановление Довбика. Главные новости за 16 октября
- Черный день для Англии, – Daily Mail о назначении Тухеля
- Мудрик едет на Энфилд, чемпион Италии – в гости к Довбику. Расписание футбола на 14 – 20 октября
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции