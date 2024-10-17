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Хавбек Ювентуса попустил тренировку с командой из-за повреждения
Неизвестно, сыграет ли футболист против Лацио
Getty Images
Полузащитник "Ювентуса" и сборной Италии Николо Фаджоли может пропустить матч Серии А против "Лацио".
Как пишет издание Football Italia, игрок получил травму во время выступлений за сборную Италии и поэтому пропустил сегодняшнюю (17 октября) тренировку туринцев.
Добавим, что Николо в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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