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"Мы зарабатываем больше, чем тратим". Лапорта высказался о финансовом состоянии клуба
Барса смогла увеличить доходы на 41%
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жуан Лапорта сообщил о положительных изменениях в финансовом положении команды.
Лапорта отметил, что клуб смог увеличить доходы на 41% и сократить расходы на 22%.
"Сейчас клуб зарабатывает деньги. Сегодня мы можем сказать, что "Барселона" зарабатывает больше, чем мы тратим. У нас на 41% больше доходов и на 22% меньше расходов. Это очень важно.
У нас оборот больше чем 70% по сравнению с тем, что было раньше. Были чрезвычайные потери, но мы убеждены, что в конце концов наши активы будут продуктивными. Экономика "Барселоны" развивается. Я спокоен. Это в конце концов даст результаты", - сказал Жуан.
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