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"Мы зарабатываем больше, чем тратим". Лапорта высказался о финансовом состоянии клуба

Испания

Барса смогла увеличить доходы на 41%

"Мы зарабатываем больше, чем тратим". Лапорта высказался о финансовом состоянии клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жуан Лапорта сообщил о положительных изменениях в финансовом положении команды.

Лапорта отметил, что клуб смог увеличить доходы на 41% и сократить расходы на 22%.

"Сейчас клуб зарабатывает деньги. Сегодня мы можем сказать, что "Барселона" зарабатывает больше, чем мы тратим. У нас на 41% больше доходов и на 22% меньше расходов. Это очень важно.

У нас оборот больше чем 70% по сравнению с тем, что было раньше. Были чрезвычайные потери, но мы убеждены, что в конце концов наши активы будут продуктивными. Экономика "Барселоны" развивается. Я спокоен. Это в конце концов даст результаты", - сказал Жуан.

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Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
17.10.2024 в 20:55
Вот так вот, шлемазлы позорные, вот так вот. А вы продолжайте ныть про банкротство, продолжайте, нас это забавляет.
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Комментарии 2
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Вarcelinius
17.10.2024 в 20:55
Вот так вот, шлемазлы позорные, вот так вот. А вы продолжайте ныть про банкротство, продолжайте, нас это забавляет.
Ответить
0
0
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Пан Коцький (Єкабпілс)
17.10.2024 в 20:26
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