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Реал уверен в возрождении Суперлиги, поскольку растет давление на ФИФА и УЕФА

Испания

Реал и Барса возрождают Суперлигу

Реал уверен в возрождении Суперлиги, поскольку растет давление на ФИФА и УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" и "Барселона" активно работают над возрождением Суперлиги.

Несмотря на то, что пока только эти два клуба подписались на участие, в мадридской команде сохраняют оптимизм относительно будущего проекта. A22, организатор Суперлиги, надеется, что она начнется в сентябре 2025 года, хотя это лишь приблизительная дата.

Футболисты все чаще выражают недовольство плотным игровым календарем. Многие игроки откровенно высказываются на эту тему, и если в ближайшее время не произойдет изменений, это может сыграть в пользу Суперлиги.

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УЕФА ФИФА Барселона Реал (Мадрид) Суперлига
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
17.10.2024 в 20:59
Несомненно сыграет в пользу Суперлиги, несомненно. Суперлиге БЫТЬ!
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
17.10.2024 в 20:59
Несомненно сыграет в пользу Суперлиги, несомненно. Суперлиге БЫТЬ!
Ответить
0
1

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