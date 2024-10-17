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Реал уверен в возрождении Суперлиги, поскольку растет давление на ФИФА и УЕФА
Реал и Барса возрождают Суперлигу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" и "Барселона" активно работают над возрождением Суперлиги.
Несмотря на то, что пока только эти два клуба подписались на участие, в мадридской команде сохраняют оптимизм относительно будущего проекта. A22, организатор Суперлиги, надеется, что она начнется в сентябре 2025 года, хотя это лишь приблизительная дата.
Футболисты все чаще выражают недовольство плотным игровым календарем. Многие игроки откровенно высказываются на эту тему, и если в ближайшее время не произойдет изменений, это может сыграть в пользу Суперлиги.
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