Реал уверен в возрождении Суперлиги, поскольку растет давление на ФИФА и УЕФА

"Реал Мадрид" и "Барселона" активно работают над возрождением Суперлиги.

Несмотря на то, что пока только эти два клуба подписались на участие, в мадридской команде сохраняют оптимизм относительно будущего проекта. A22, организатор Суперлиги, надеется, что она начнется в сентябре 2025 года, хотя это лишь приблизительная дата.

Футболисты все чаще выражают недовольство плотным игровым календарем. Многие игроки откровенно высказываются на эту тему, и если в ближайшее время не произойдет изменений, это может сыграть в пользу Суперлиги.

