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Барселона отклонила бешеное предложение в 250 миллионов евро за своего юного таланта

Испания

Об этом сообщил президент клуба

Барселона отклонила бешеное предложение в 250 миллионов евро за своего юного таланта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" отказалась продавать своего юного таланта Ламина Ямала, отклонив космическое предложение от "ПСЖ".

"Мы получили предложение в 250 миллионов евро за Ямала, но мы его отклонили", - цитирует президента "Барселоны“ Жуана Лапорту Фабрицио Романо.

Ламин в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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Жоан Лапорта Барселона Пари Сен-Жермен Ламин Ямаль
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1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Algrab (Костопiль)
17.10.2024 в 23:04
Цікаві банкроти...Це була їхня остання можливість заробити хоч якихось грошенят....
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Комментарии 2
Algrab (Костопiль)
17.10.2024 в 23:04
Цікаві банкроти...Це була їхня остання можливість заробити хоч якихось грошенят....
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Вarcelinius
17.10.2024 в 23:01
Да пошли вы накуй, ишаки ё@анные.
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