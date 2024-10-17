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Барселона отклонила бешеное предложение в 250 миллионов евро за своего юного таланта
Об этом сообщил президент клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" отказалась продавать своего юного таланта Ламина Ямала, отклонив космическое предложение от "ПСЖ".
"Мы получили предложение в 250 миллионов евро за Ямала, но мы его отклонили", - цитирует президента "Барселоны“ Жуана Лапорту Фабрицио Романо.
Ламин в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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17.10.2024 в 23:04
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