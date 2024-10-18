Жирона — Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

В последних пяти матчах что "Жирона", что "Реал Сосьедад" добыли по одной победе. Это не сравнить с их выступлениями в прошлом сезоне.

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Главная проблема "Жироны" - она пропустила трижды даже от "Фейенорда". У "Ла Реала" же наоборот не идут голы; в 9 турах Ла Лиги они забили всего 7 раз.

Очная встреча покажет, какая из команд быстрее выбирается из кризиса. Опять же, аргументы можно называть за обе стороны. Игроки "Жироны" в основном занимались на базе и отдыхали в международное окно, пока сан-себастьянцы вкалывали в различных сборных. С другой стороны, у "Ла Реала" нет травм, а "Жирона" ждет выздоровлений Цыганкова, Блинда и Ромеу.

Про такие матчи говорят — шансы команд 50 на 50.

Ну, а удастся ли одной из них удивить и вырвать победу — увидим в субботу , 19 октября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча — в 19:30 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Реал Сосьєдад Смотреть трансляцию

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