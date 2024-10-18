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Сельта — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Реал" приедет в гости к "Сельте" перед важнейшими матчами сезона - с Дортмундом в ЛЧ и "Барселоной" в Ла Лиге.
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Оступаться "Сливочным" нельзя; они и без того отстают в таблице от каталонцев. При этом соперник команды Карло Анчелотти играет бесшабашно — у него 4-я лучшая атака Испании и 3-я худшая оборона. "Сельта" не так проста, как кажется.
Удастся ли Мадриду ее сломать? Ну, атакующей мощи должно хватить. Плюс "Реал" не уступает галисийцам в Ла Лиге уже 10 лет, это удобный соперник. Но и нюансы есть — например, усталость после сборных и новый скандал с Мбаппе, теперь уже "изнасилование".
Чтобы победить, Мадриду следует абстрагироваться от всего этого и просто сыграть, как он умеет.
Удастся ли это команде Карло Анчелотти — увидим в субботу, 19 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало встречи — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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