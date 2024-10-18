Реальность состояния Куртуа гораздо сложнее, – Defensa Central

Испанское издание сообщило, в каком состоянии находится основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа. В субботу мадридский клуб сыграет в чемпионате против "Сельты". Вопрос о том, кто будет защищать ворота команды, остается открытым.

"Хотя Куртуа и выходит на поле тренировочной базы, а также занимается в тренажерном зале, он воздерживается от упражнений на сейвы и блокировки. К этому времени он должен уже восстановиться после травмы. Но реальность его состояния намного сложнее. Вратарь на вопрос Анчелотти проговорился, что "я в порядке, но с некоторым усилием".

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"Все зависит от самочувствия вратаря и двух матчей на "Сантьяго Бернабеу". Лунин может выйти в Виго, если это позволит Куртуа отдохнуть и быть готовым к игре в старте 22 октября против дортмундской "Боруссии", – говорится в материале Defensa Central.

Напомним, что Куртуа возобновил тренировки после повреждения ноги, а Лунин пропустил октябрьские матчи сборной Украины из-за болезни.