Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реальность состояния Куртуа гораздо сложнее, – Defensa Central
Лунин может сыграть в ближайшем матче Ла Лиги
Фото: twitter.com/thibautcourtois
Испанское издание сообщило, в каком состоянии находится основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа. В субботу мадридский клуб сыграет в чемпионате против "Сельты". Вопрос о том, кто будет защищать ворота команды, остается открытым.
"Хотя Куртуа и выходит на поле тренировочной базы, а также занимается в тренажерном зале, он воздерживается от упражнений на сейвы и блокировки. К этому времени он должен уже восстановиться после травмы. Но реальность его состояния намного сложнее. Вратарь на вопрос Анчелотти проговорился, что "я в порядке, но с некоторым усилием".
"Все зависит от самочувствия вратаря и двух матчей на "Сантьяго Бернабеу". Лунин может выйти в Виго, если это позволит Куртуа отдохнуть и быть готовым к игре в старте 22 октября против дортмундской "Боруссии", – говорится в материале Defensa Central.
Напомним, что Куртуа возобновил тренировки после повреждения ноги, а Лунин пропустил октябрьские матчи сборной Украины из-за болезни.
Популярное сейчас
- Сборная Украины не только пробьется на ЧМ-2026, но и выйдет там из группы. Расклады суперкомпьютера
- У сборной Украины будет новый концептуальный автобус от BMW
- Барселона отклонила бешеное предложение в 250 миллионов евро за своего юного таланта
- Килиан, какой к черту Стокгольм?! Мбаппе приносит Реалу лишь проблемы, а не новое качество игры
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции