Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дом Левандовского в Барселоне ремонтируют поляки. По его мнению, соотечественники работают лучше
И предлагают более выгодные цены
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" приобрел недвижимость недалеко от столицы Каталонии. Польский футболист решил полностью реконструировать здание после покупки. Возможно, это связано с планами дальнейшего проживания в Испании.
Как пишет Diario Sport со ссылкой на Catalunya Ràdio, все работники, строители и подрядчики, задействованные в ремонте дома, являются поляками. По мнению Левандовского, поляки работают лучше и предлагают более выгодные цены. Утверждается, что футболист арендует рабочим жилье на время работы.
В текущем сезоне бывший бомбардир "Баварии" забил 12 голов в 11 матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов. Также на счету Роберта 3 результативных действия в четырех встречах Лиги наций.
Популярное сейчас
- Сборная Украины не только пробьется на ЧМ-2026, но и выйдет там из группы. Расклады суперкомпьютера
- Месси - о своем будущем: Конец близок
- Орбан заявил, что План победы Зеленского его пугает и призвал Евросоюз начать переговоры с Россией
- Мудрик едет на Энфилд, чемпион Италии – в гости к Довбику. Расписание футбола на 14 – 20 октября
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
Комментарии 1