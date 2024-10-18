Дом Левандовского в Барселоне ремонтируют поляки. По его мнению, соотечественники работают лучше

Нападающий "Барселоны" приобрел недвижимость недалеко от столицы Каталонии. Польский футболист решил полностью реконструировать здание после покупки. Возможно, это связано с планами дальнейшего проживания в Испании.

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Как пишет Diario Sport со ссылкой на Catalunya Ràdio, все работники, строители и подрядчики, задействованные в ремонте дома, являются поляками. По мнению Левандовского, поляки работают лучше и предлагают более выгодные цены. Утверждается, что футболист арендует рабочим жилье на время работы.

В текущем сезоне бывший бомбардир "Баварии" забил 12 голов в 11 матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов. Также на счету Роберта 3 результативных действия в четырех встречах Лиги наций.