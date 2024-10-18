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"Всего наилучшего, Ханси!" Хави опубликовал фотографию с Фликом
Прошлое и настоящее
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Барселоны" Хави выложил совместную фотографию с нынешним наставником каталонского клуба Хансом-Дитером Фликом.
"Всего наилучшего, Ханси! Да здравствует "Барса", — подписал Хави фото в Instagram, на котором также запечатлены его дети.
Напомним, Хави возглавлял "Барселону" с ноября 2021 года по май 2024 год.
На данный момент "блауграна" под руководством Флика возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своем активе 24 очка после 9 туров.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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