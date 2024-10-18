Анчелотти - о Мбаппе: Каждый сам выбирает, чем хочет заниматься. Это совсем другой игрок, чем был до перерыва

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию вокруг нападающего мадридского клуба Килиана Мбаппе.

"Он воспользовался перерывом, чтобы улучшить свое состояние. Он отлично себя чувствует, счастлив и хочет вернуться завтра и быть важным для команды. Эти 15 дней очень помогли ему, потому что он совсем другой игрок, чем был до перерыва.

На тактическом уровне его позиция не меняется по сравнению с тем, как он играл в последних нескольких матчах. Он может меняться с Винисиусом на левом фланге, но мы делали акцент на физической работе.

Я здесь не для того, чтобы комментировать слухи. Я сосредоточен на работе, которую он делает.

Разговаривал ли я с Мбаппе? Я говорю с игроками каждый день. Не вижу, чтобы Килиан пострадал. Он полон энтузиазма внести свой вклад в команду.

Поездка Мбаппе в Швецию? Ему были назначены дни отдыха, а дальше каждый сам выбирает, чем он хочет заниматься. Я уехал в Лондон на два дня и ни у кого не спросил разрешения. У меня также нет туристического агентства, которое бы организовывало поездки футболистов", - цитирует Анчелотти AS.