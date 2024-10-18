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Анчелотти - о Мбаппе: Каждый сам выбирает, чем хочет заниматься. Это совсем другой игрок, чем был до перерыва
Ждём возрождения французской звезды?
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию вокруг нападающего мадридского клуба Килиана Мбаппе.
"Он воспользовался перерывом, чтобы улучшить свое состояние. Он отлично себя чувствует, счастлив и хочет вернуться завтра и быть важным для команды. Эти 15 дней очень помогли ему, потому что он совсем другой игрок, чем был до перерыва.
На тактическом уровне его позиция не меняется по сравнению с тем, как он играл в последних нескольких матчах. Он может меняться с Винисиусом на левом фланге, но мы делали акцент на физической работе.
Я здесь не для того, чтобы комментировать слухи. Я сосредоточен на работе, которую он делает.
Разговаривал ли я с Мбаппе? Я говорю с игроками каждый день. Не вижу, чтобы Килиан пострадал. Он полон энтузиазма внести свой вклад в команду.
Поездка Мбаппе в Швецию? Ему были назначены дни отдыха, а дальше каждый сам выбирает, чем он хочет заниматься. Я уехал в Лондон на два дня и ни у кого не спросил разрешения. У меня также нет туристического агентства, которое бы организовывало поездки футболистов", - цитирует Анчелотти AS.
Ранее сообщалось, что
19 октября "Реал" сыграет на выезде против "Сельты" в рамках Ла Лиги.
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