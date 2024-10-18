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Анчелотти - о Мбаппе: Каждый сам выбирает, чем хочет заниматься. Это совсем другой игрок, чем был до перерыва

Испания

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Анчелотти - о Мбаппе: Каждый сам выбирает, чем хочет заниматься. Это совсем другой игрок, чем был до перерыва

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию вокруг нападающего мадридского клуба Килиана Мбаппе.

"Он воспользовался перерывом, чтобы улучшить свое состояние. Он отлично себя чувствует, счастлив и хочет вернуться завтра и быть важным для команды. Эти 15 дней очень помогли ему, потому что он совсем другой игрок, чем был до перерыва.

На тактическом уровне его позиция не меняется по сравнению с тем, как он играл в последних нескольких матчах. Он может меняться с Винисиусом на левом фланге, но мы делали акцент на физической работе.

Я здесь не для того, чтобы комментировать слухи. Я сосредоточен на работе, которую он делает.

Разговаривал ли я с Мбаппе? Я говорю с игроками каждый день. Не вижу, чтобы Килиан пострадал. Он полон энтузиазма внести свой вклад в команду.

Поездка Мбаппе в Швецию? Ему были назначены дни отдыха, а дальше каждый сам выбирает, чем он хочет заниматься. Я уехал в Лондон на два дня и ни у кого не спросил разрешения. У меня также нет туристического агентства, которое бы организовывало поездки футболистов", - цитирует Анчелотти AS.

Ранее сообщалось, что Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы по делу об изнасиловании во время его отдыха в Швеции.

19 октября "Реал" сыграет на выезде против "Сельты" в рамках Ла Лиги.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
18.10.2024 в 15:53
Побачимо в Ель-Класіко. Мбаппе дуже любить знущатися із барсотушки
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Комментарии 3
Dr. House (Поділля)
18.10.2024 в 15:53
Побачимо в Ель-Класіко. Мбаппе дуже любить знущатися із барсотушки
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Вarcelinius
18.10.2024 в 16:48
Может быть с левого пеналя и забьёт один гол, как обычно, и на этом всё. А Винька будет падать, падать... пока не "упадёт" на левый пеналь.
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Вarcelinius
18.10.2024 в 15:03
Ой, да ладно... нет никакого дела... уехало тусить по шведским барам, пряча своё рыло под маской, и насилуя невинных девушек по случаю. В то время, когда сборная его страны пахала на поле в поте лица своего. Гнида черножопая блъ... и хитровые@анная...тьфу нах..
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