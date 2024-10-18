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УЕФА оштрафовал Барселону на 500 тысяч евро

Испания

Известна причина

УЕФА оштрафовал Барселону на 500 тысяч евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" оштрафована УЕФА на 500 тысяч евро и возмещение судебных расходов после того, как Спортивный арбитражный суд подтвердил решение UEFA, вынесенное в 2022 году из-за неточностей в финансовой отчетности клуба.

Как сообщает Marca, испанцы неправильно записали в своей отчетности продажу 10% телевизионных прав на следующие 25 лет. УЕФА считает, что эта ошибка была преднамеренной.

Добавим, что ближайший матч "Барселоны" состоится 23 октября. Команда сыграет против "Севильи".

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Источник:
Мarca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
18.10.2024 в 17:07
Сейчас выступит ля чморта и скажет что на самом деле они заработали эти пол миллиона))
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
18.10.2024 в 17:07
Сейчас выступит ля чморта и скажет что на самом деле они заработали эти пол миллиона))
Ответить
0
0

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