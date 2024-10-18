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УЕФА оштрафовал Барселону на 500 тысяч евро
Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" оштрафована УЕФА на 500 тысяч евро и возмещение судебных расходов после того, как Спортивный арбитражный суд подтвердил решение UEFA, вынесенное в 2022 году из-за неточностей в финансовой отчетности клуба.
Как сообщает Marca, испанцы неправильно записали в своей отчетности продажу 10% телевизионных прав на следующие 25 лет. УЕФА считает, что эта ошибка была преднамеренной.
Добавим, что ближайший матч "Барселоны" состоится 23 октября. Команда сыграет против "Севильи".
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