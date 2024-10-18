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"Я сильный". Карвахаль рассказал о своем состоянии после операции

Испания

Игрок высказался о своем восстановлении после травмы

"Я сильный". Карвахаль рассказал о своем состоянии после операции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник "Реала" Дани Карвахаль рассказал о своем состоянии спустя неделю после операции.

"Прошла неделя после операции. Я чувствовал боль, у меня бессонные ночи. Но я силен, и я чувствую любовь близких... Минус одна неделя до моего возвращения", - сказал игрок.

Напомним, Карвахаль порвал переднюю крестообразную связку и подколенное сухожилие правой ноги.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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