"Я сильный". Карвахаль рассказал о своем состоянии после операции

Правый защитник "Реала" Дани Карвахаль рассказал о своем состоянии спустя неделю после операции.

"Прошла неделя после операции. Я чувствовал боль, у меня бессонные ночи. Но я силен, и я чувствую любовь близких... Минус одна неделя до моего возвращения", - сказал игрок.