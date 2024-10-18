Барселона готова подписать новое соглашение с Гави

"Барселона" готова подписать новое соглашение со своим молодым полузащитником Гави.

"Я могу подтвердить, что контракт Гави также будет продлен", - подтвердил президент испанского клуба Жуан Лапорта.

Добавим, что у игрока договор с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2026 года.

Гави в конце ноября 2023 года получил травму крестообразной связки, из-за чего пропустил остаток прошлого сезона и начало нового.