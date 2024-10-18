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Суперкубок Испании 2025 года переезжает в Джедду

Испания

RFEF хочет привлечь новых зрителей

Суперкубок Испании 2025 года переезжает в Джедду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанская футбольная федерация (RFEF) подтвердила, что Суперкубок Испании 2025 года состоится в Саудовской Аравии.

Однако, в отличие от предыдущих лет, турнир переместится из столицы страны, Эр-Рияда, в город Джедда. Это решение было принято с целью привлечения новых зрителей.

В январе 2025 года в Саудовской Аравии соберутся четыре сильнейшие команды Испании: действующий чемпион "Реал Мадрид", а также "Барселона", "Атлетик Бильбао" и "Мальорка".

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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