Последние полгода, чтобы помочь Севилье: Хесус Навас заканчивает легендой, которой невыносимо болит

После каждого матча ему нужны день-два, чтобы встать с постели.

Эта боль в бедре невыносима; хуже всего, что он когда-либо переживал. С ней не отвезешь детей в школу, не прогуляешься по городу, не поспишь.

Каждое утро — звонок врача; тот что-то уточняет, дает советы.

Они оба знают, что придет пятница — и Хесус Навас поедет на базу "Севильи", где тренировочное поле названо его именем, и скажет Гарсии Пимьенте: "Тренер, я готов помочь".

Иногда это 20 минут, иногда 30, но уже дважды в этом сезоне Хесус выходил и в старте.

Более того, еще и забил — пострадал "Хетафе", а "Севилья" так выбралась из зоны вылета.

"Все знают мою ситуацию. Два дня назад я не мог ходить. Тренер волновался за меня, но я терплю, потому что это моя "Севилья", и это затмевает все остальное. Я ударил по мячу с яростью всей команды".

***

В тот вечер "Рамон Санчес Писхуан" кланялся ему, а он стыдливо показывал на партнеров.

Ну, и прикладывал лед к ноге.

Это артрит бедра; ему диагностировали его 4 года назад, и с тех пор Навас постоянно играет через боль. Сначала мирился, но сейчас, когда 38 лет и 966 матчей позади, стало слишком тяжело.

Он ушел из сборной последним из "того-самого" поколения, выиграв Евро-2024, где 55 минут закрывал Мбаппе.

Ну, а в сентябре Хесус объявил, что и вообще завяжет с футболом в конце 2024 года. Последний матч будет 22 декабря на "Сантьяго Бернабеу".

"Я прошу его не уходить, ведь он поддерживает фантастический уровень", - говорит Фернандо Льоренте, переквалифицировавшийся в эксперты.

Они познакомились в 2004 году, когда обоих впервые вызвали в испанскую молодежку. Лев Бильбао и андалусийский цыган, пробегавший стометровку за 10,8 секунды. Тренеры решили, что будет правильно поселить их вместе.

"Хесус проснулся в слезах и панике, это был первый раз, когда он ночевал вдали от дома. Нам ничего не оставалось, как позвонить родителям, чтобы его забрали".

Таким он был в юности.

А тем временем рядом в Севилье подрастали Антонио Пуэрта и Серхио Рамос.

Когда Мончи усилил их Дани Алвесом, Фреди Кануте, Луисом Фабиано, Ромариком, Ренато — трофеи посыпались, как из рога изобилия.

***

А вообще да, Навас — цыган.

Только не из тех, что "дай погадаю, богатым будешь". Его отец — завхоз в школе, старший брат — учитель, младшие тоже с высшим образованием.

Такова Андалусия — край, где цыгане вплелись в испанскую жизнь; придумали для нее фламенко.

Из этой же культуры несчастный Хуан Антонио Рейес, который имел ту же проблему, но держал в тайне, пока не перерос.

У Хесуса так не получилось из-за скандала — Арагонес не взял в сборную, которая поехала выигрывать Евро-2008. Вместе с отклоненными из-за страха путешествий предложениями от грандов это поставило карьеру под вопрос.

На то, чтобы вылечиться, ушло два года терапии.

Уже к ЧМ-2010 Навас был готовым и приехал из ЮАР не только с медалью, но и другим человеком.

На Евро-2012 забил ключевой гол Хорватии, а еще дальше — вообще перебрался в "Манчестер Сити", где туманно, сыро и просто холодно по севильским меркам, но он уже не боялся. Его храбрость была рядом — жена и сын.

Первый же сезон — 6+13, победный гол в финале Кубка лиги, а "Сити" оформил золотой дубль.

Jesus Navas with a goal 1️⃣4️⃣ seconds in against Spurs in 2013! ????⏮️ pic.twitter.com/WcZxLko2t4 — Manchester City (@ManCity) November 30, 2023

Впоследствии о Навасе в Манчестере разное писали — мол, и слабоват, и прямолинеен, но, послушайте, разве 35 ассистов в 183 матчах не стоят 14,9 млн? Да и востребованным он был от начала до конца — вингер для Пеллегрини, фулбек для Пепа. Последний позже признавался, что "отпустил Хесуса слишком рано".

На дворе был 2017-й, когда Навас вернулся домой — в еще здоровый клуб, который мог выигрывать трофеи.

Триумфальный камбэк — вплоть до 2023-го, когда с Мендилибаром они в последний раз покорили Лигу Европы.

Сейчас это уже невозможно.

***

"Севилья" борется за выживание — вот что происходит.

В кабинетах нехватка мозгов. Мончи переехал в АПЛ; отец и сын Дель Нидо карикатурно борются за власть, обзывая "дерьмом" друг друга, пока долг клуба только за последний сезон достиг 81,7 млн евро. Суммарно за 4 года — 167,2 млн.

За одно лето "Нервион" покинули 14 игроков, и среди них знаковые Эн-Несири, Окампос, Рамос.

Не помогло — Ла Лига все равно понизила потолок зарплат "Севильи" до 2,5 млн евро. Грубо говоря, либо клуб немедленно найдет финансы, либо его ликвидируют.

А где их взять?

???? EL #SevillaFC PRESENTA UNAS PÉRDIDAS DE MÁS DE 167 MILLONES DE EUROS EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS.



???????? El último informe de auditoría arroja un deficit de 81,7 millones de euros con más de 65 millones de fondos propios negativos.



ℹ️ Informa @diariosevilla #ZonaMixta pic.twitter.com/YVo95kD7nm — Zona Mixta (@ZonaMixta__) October 17, 2024

Они даже Мендилибара упустили, сдуру заменив на Диего Алонсо без опыта в Европе, и это обернулось 2 месяцами без побед, прежде чем уругвайца уволили.

На последнее Эль Гран Дерби команду с капитанской вывел Маркао, у которого 27 матчей за клуб.

На этом фоне Навас — последнее напоминание для фанов, что были у "Севильи" и лучшие времена.

И хотя это шокирует, но "Нервион" и его едва не потерял весной! У Хесуса завершился контракт, и никто из боссов не додумался сесть и поговорить. Навас с горя аж заявление выпустил:

"Не было ни одного звонка, ни от кого!" - и только после этого Дель Нидо Карраско дал ветерану пожизненное соглашение.

Позор!

Этот клуб не заслуживает Хесуса, отложившего финиш на полгода и играющего через боль, потому что "Севилья" не могла себе позволить новичка:

"Я больше не могу, это износ, и становится только хуже. Декабрь — это максимум, что я могу дать. Надеюсь, меня хватит, хотя каждый новый матч сложнее предыдущего".

***

Мало кого в Ла Лиге сейчас уважают, как его.

Испания чувствует важность момента и вспоминает лучшее, что было, а было многое. Это же Хесус забил в день, когда "Реал" впервые проиграл после покупок Роналду, Кака и Алонсо.

Также это он добил "Атлетико" в финале Копа дель Рей-2010.

Это Навас подвел черту под карьерой Саутгейта-игрока, разгромив с "Севильей" его "Мидлсбро" в финале Кубка УЕФА-2006, и также Навас играл в последнем матче Саутгейта во главе Англии, победив ее в составе "Фурии" в финале Евро-2024.

???? LA FOTO.



Jesús Navas, un 10 de mayo de 2006, en una final de la Copa de la UEFA frente a Gareth Southgate, actual entrenador de Inglaterra.



Fútbol. pic.twitter.com/XlDcPWuehh — Borja (@borjaperezp) July 10, 2024

Ну, или победы в Лиге Европы — это же его подачи выбили "МЮ" и "Интер" в 2020-ом, а затем и "Рому" в 2023-ем.

Assisting in the final and semi-final ????



⏪ Jesús Navas in 2020 ????#HBD || #UEL pic.twitter.com/ZJxKInNr6W — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 21, 2023

Все в "Севилье" знают — даже если бездари у руля утопят клуб, что очень реально, Хесус останется и будет поднимать его с нуля.

На днях, когда играли сборные, а до выезда на "Монжуик" оставалось еще достаточно времени, Навас сам приезжал на поле, названное его именем, пил таблетки и упорно наматывал круги.

"Я его спрашиваю, зачем тренироваться во время перерыва, если так болит? Никто же слова не скажет. Тебе надо отдохнуть", - удивлялся Сауль Ньигес, а в ответ слышал: "Я должен смириться с болью и работать так хорошо, как могу".

Тотальная концентрация и самоотдача. Преданность клубу, возведенная в абсолют.

Не сомневайтесь, он сыграет и с "Барселоной" сегодня. А может и ассист отдаст, если Иэначо впервые в сезоне нормально откроется, как когда-то это делали в "Севилье" Фабиано, Негредо, Бакка.

У Хесуса Наваса уже не та прыть, но его подачи столь же остры, как в 2005-м, когда все для них с "Нервионом" начиналось: