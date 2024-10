Последние полгода, чтобы помочь Севилье: Хесус Навас заканчивает легендой, которой невыносимо болит

После каждого матча ему нужны день-два, чтобы встать с постели.

Эта боль в бедре невыносима; хуже всего, что он когда-либо переживал. С ней не отвезешь детей в школу, не прогуляешься по городу, не поспишь.

Каждое утро — звонок врача; тот что-то уточняет, дает советы.

Они оба знают, что придет пятница — и Хесус Навас поедет на базу "Севильи", где тренировочное поле названо его именем, и скажет Гарсии Пимьенте: "Тренер, я готов помочь".

Иногда это 20 минут, иногда 30, но уже дважды в этом сезоне Хесус выходил и в старте.

Более того, еще и забил — пострадал "Хетафе", а "Севилья" так выбралась из зоны вылета.

***

В тот вечер "Рамон Санчес Писхуан" кланялся ему, а он стыдливо показывал на партнеров.

Ну, и прикладывал лед к ноге.

Это артрит бедра; ему диагностировали его 4 года назад, и с тех пор Навас постоянно играет через боль. Сначала мирился, но сейчас, когда 38 лет и 966 матчей позади, стало слишком тяжело.

Он ушел из сборной последним из "того-самого" поколения, выиграв Евро-2024, где 55 минут закрывал Мбаппе.

Ну, а в сентябре Хесус объявил, что и вообще завяжет с футболом в конце 2024 года. Последний матч будет 22 декабря на "Сантьяго Бернабеу".

Они познакомились в 2004 году, когда обоих впервые вызвали в испанскую молодежку. Лев Бильбао и андалусийский цыган, пробегавший стометровку за 10,8 секунды. Тренеры решили, что будет правильно поселить их вместе.

Таким он был в юности.

А тем временем рядом в Севилье подрастали Антонио Пуэрта и Серхио Рамос.

Когда Мончи усилил их Дани Алвесом, Фреди Кануте, Луисом Фабиано, Ромариком, Ренато — трофеи посыпались, как из рога изобилия.

***

А вообще да, Навас — цыган.

Только не из тех, что "дай погадаю, богатым будешь". Его отец — завхоз в школе, старший брат — учитель, младшие тоже с высшим образованием.

Такова Андалусия — край, где цыгане вплелись в испанскую жизнь; придумали для нее фламенко.

Из этой же культуры несчастный Хуан Антонио Рейес, который имел ту же проблему, но держал в тайне, пока не перерос.

У Хесуса так не получилось из-за скандала — Арагонес не взял в сборную, которая поехала выигрывать Евро-2008. Вместе с отклоненными из-за страха путешествий предложениями от грандов это поставило карьеру под вопрос.

На то, чтобы вылечиться, ушло два года терапии.

Уже к ЧМ-2010 Навас был готовым и приехал из ЮАР не только с медалью, но и другим человеком.

На Евро-2012 забил ключевой гол Хорватии, а еще дальше — вообще перебрался в "Манчестер Сити", где туманно, сыро и просто холодно по севильским меркам, но он уже не боялся. Его храбрость была рядом — жена и сын.

Первый же сезон — 6+13, победный гол в финале Кубка лиги, а "Сити" оформил золотой дубль.

Jesus Navas with a goal 1️⃣4️⃣ seconds in against Spurs in 2013! ????⏮️ pic.twitter.com/WcZxLko2t4