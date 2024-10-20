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Последние полгода, чтобы помочь Севилье: Хесус Навас заканчивает легендой, которой невыносимо болит
Впечатляющая история преданности футболу и клубу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
После каждого матча ему нужны день-два, чтобы встать с постели.
Эта боль в бедре невыносима; хуже всего, что он когда-либо переживал. С ней не отвезешь детей в школу, не прогуляешься по городу, не поспишь.
Каждое утро — звонок врача; тот что-то уточняет, дает советы.
Они оба знают, что придет пятница — и Хесус Навас поедет на базу "Севильи", где тренировочное поле названо его именем, и скажет Гарсии Пимьенте: "Тренер, я готов помочь".
Иногда это 20 минут, иногда 30, но уже дважды в этом сезоне Хесус выходил и в старте.
Более того, еще и забил — пострадал "Хетафе", а "Севилья" так выбралась из зоны вылета.
"Все знают мою ситуацию. Два дня назад я не мог ходить. Тренер волновался за меня, но я терплю, потому что это моя "Севилья", и это затмевает все остальное. Я ударил по мячу с яростью всей команды".
***
В тот вечер "Рамон Санчес Писхуан" кланялся ему, а он стыдливо показывал на партнеров.
Ну, и прикладывал лед к ноге.
Это артрит бедра; ему диагностировали его 4 года назад, и с тех пор Навас постоянно играет через боль. Сначала мирился, но сейчас, когда 38 лет и 966 матчей позади, стало слишком тяжело.
Он ушел из сборной последним из "того-самого" поколения, выиграв Евро-2024, где 55 минут закрывал Мбаппе.
Ну, а в сентябре Хесус объявил, что и вообще завяжет с футболом в конце 2024 года. Последний матч будет 22 декабря на "Сантьяго Бернабеу".
"Я прошу его не уходить, ведь он поддерживает фантастический уровень", - говорит Фернандо Льоренте, переквалифицировавшийся в эксперты.
Они познакомились в 2004 году, когда обоих впервые вызвали в испанскую молодежку. Лев Бильбао и андалусийский цыган, пробегавший стометровку за 10,8 секунды. Тренеры решили, что будет правильно поселить их вместе.
"Хесус проснулся в слезах и панике, это был первый раз, когда он ночевал вдали от дома. Нам ничего не оставалось, как позвонить родителям, чтобы его забрали".
Таким он был в юности.
А тем временем рядом в Севилье подрастали Антонио Пуэрта и Серхио Рамос.
Когда Мончи усилил их Дани Алвесом, Фреди Кануте, Луисом Фабиано, Ромариком, Ренато — трофеи посыпались, как из рога изобилия.
***
А вообще да, Навас — цыган.
Только не из тех, что "дай погадаю, богатым будешь". Его отец — завхоз в школе, старший брат — учитель, младшие тоже с высшим образованием.
Такова Андалусия — край, где цыгане вплелись в испанскую жизнь; придумали для нее фламенко.
Из этой же культуры несчастный Хуан Антонио Рейес, который имел ту же проблему, но держал в тайне, пока не перерос.
У Хесуса так не получилось из-за скандала — Арагонес не взял в сборную, которая поехала выигрывать Евро-2008. Вместе с отклоненными из-за страха путешествий предложениями от грандов это поставило карьеру под вопрос.
На то, чтобы вылечиться, ушло два года терапии.
Уже к ЧМ-2010 Навас был готовым и приехал из ЮАР не только с медалью, но и другим человеком.
На Евро-2012 забил ключевой гол Хорватии, а еще дальше — вообще перебрался в "Манчестер Сити", где туманно, сыро и просто холодно по севильским меркам, но он уже не боялся. Его храбрость была рядом — жена и сын.
Первый же сезон — 6+13, победный гол в финале Кубка лиги, а "Сити" оформил золотой дубль.
Jesus Navas with a goal 1️⃣4️⃣ seconds in against Spurs in 2013! ????⏮️ pic.twitter.com/WcZxLko2t4— Manchester City (@ManCity) November 30, 2023
Впоследствии о Навасе в Манчестере разное писали — мол, и слабоват, и прямолинеен, но, послушайте, разве 35 ассистов в 183 матчах не стоят 14,9 млн? Да и востребованным он был от начала до конца — вингер для Пеллегрини, фулбек для Пепа. Последний позже признавался, что "отпустил Хесуса слишком рано".
На дворе был 2017-й, когда Навас вернулся домой — в еще здоровый клуб, который мог выигрывать трофеи.
Триумфальный камбэк — вплоть до 2023-го, когда с Мендилибаром они в последний раз покорили Лигу Европы.
Сейчас это уже невозможно.
***
"Севилья" борется за выживание — вот что происходит.
В кабинетах нехватка мозгов. Мончи переехал в АПЛ; отец и сын Дель Нидо карикатурно борются за власть, обзывая "дерьмом" друг друга, пока долг клуба только за последний сезон достиг 81,7 млн евро. Суммарно за 4 года — 167,2 млн.
За одно лето "Нервион" покинули 14 игроков, и среди них знаковые Эн-Несири, Окампос, Рамос.
Не помогло — Ла Лига все равно понизила потолок зарплат "Севильи" до 2,5 млн евро. Грубо говоря, либо клуб немедленно найдет финансы, либо его ликвидируют.
А где их взять?
???? EL #SevillaFC PRESENTA UNAS PÉRDIDAS DE MÁS DE 167 MILLONES DE EUROS EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS.— Zona Mixta (@ZonaMixta__) October 17, 2024
???????? El último informe de auditoría arroja un deficit de 81,7 millones de euros con más de 65 millones de fondos propios negativos.
ℹ️ Informa @diariosevilla #ZonaMixta pic.twitter.com/YVo95kD7nm
Они даже Мендилибара упустили, сдуру заменив на Диего Алонсо без опыта в Европе, и это обернулось 2 месяцами без побед, прежде чем уругвайца уволили.
На последнее Эль Гран Дерби команду с капитанской вывел Маркао, у которого 27 матчей за клуб.
На этом фоне Навас — последнее напоминание для фанов, что были у "Севильи" и лучшие времена.
И хотя это шокирует, но "Нервион" и его едва не потерял весной! У Хесуса завершился контракт, и никто из боссов не додумался сесть и поговорить. Навас с горя аж заявление выпустил:
"Не было ни одного звонка, ни от кого!" - и только после этого Дель Нидо Карраско дал ветерану пожизненное соглашение.
Позор!
????️El Estadio Jesús Navas ya luce su nueva rotulación. ¡Así lo han vivido in situ @JNavas y @JoaquinCaparros! ????????????????— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 26, 2019
➡️ https://t.co/pKrKz7wfNq#vamosmiSevilla #WeAreSevilla pic.twitter.com/BINN6t49h9
Этот клуб не заслуживает Хесуса, отложившего финиш на полгода и играющего через боль, потому что "Севилья" не могла себе позволить новичка:
"Я больше не могу, это износ, и становится только хуже. Декабрь — это максимум, что я могу дать. Надеюсь, меня хватит, хотя каждый новый матч сложнее предыдущего".
***
Мало кого в Ла Лиге сейчас уважают, как его.
Испания чувствует важность момента и вспоминает лучшее, что было, а было многое. Это же Хесус забил в день, когда "Реал" впервые проиграл после покупок Роналду, Кака и Алонсо.
Также это он добил "Атлетико" в финале Копа дель Рей-2010.
Это Навас подвел черту под карьерой Саутгейта-игрока, разгромив с "Севильей" его "Мидлсбро" в финале Кубка УЕФА-2006, и также Навас играл в последнем матче Саутгейта во главе Англии, победив ее в составе "Фурии" в финале Евро-2024.
???? LA FOTO.— Borja (@borjaperezp) July 10, 2024
Jesús Navas, un 10 de mayo de 2006, en una final de la Copa de la UEFA frente a Gareth Southgate, actual entrenador de Inglaterra.
Fútbol. pic.twitter.com/XlDcPWuehh
Ну, или победы в Лиге Европы — это же его подачи выбили "МЮ" и "Интер" в 2020-ом, а затем и "Рому" в 2023-ем.
Assisting in the final and semi-final ????— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 21, 2023
⏪ Jesús Navas in 2020 ????#HBD || #UEL pic.twitter.com/ZJxKInNr6W
Все в "Севилье" знают — даже если бездари у руля утопят клуб, что очень реально, Хесус останется и будет поднимать его с нуля.
На днях, когда играли сборные, а до выезда на "Монжуик" оставалось еще достаточно времени, Навас сам приезжал на поле, названное его именем, пил таблетки и упорно наматывал круги.
"Я его спрашиваю, зачем тренироваться во время перерыва, если так болит? Никто же слова не скажет. Тебе надо отдохнуть", - удивлялся Сауль Ньигес, а в ответ слышал: "Я должен смириться с болью и работать так хорошо, как могу".
Тотальная концентрация и самоотдача. Преданность клубу, возведенная в абсолют.
Не сомневайтесь, он сыграет и с "Барселоной" сегодня. А может и ассист отдаст, если Иэначо впервые в сезоне нормально откроется, как когда-то это делали в "Севилье" Фабиано, Негредо, Бакка.
У Хесуса Наваса уже не та прыть, но его подачи столь же остры, как в 2005-м, когда все для них с "Нервионом" начиналось:
"Страшно ли мне? Да, есть немного. Но я живу так уже достаточно давно, я привык, и до сих пор верю, что смогу порадовать болельщиков еще хотя бы один раз".
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