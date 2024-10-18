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Мичел - о матче против Реал Сосьедада: Они будут бороться за то, чтобы быть на вершине турнирной таблицы
Специалист высказался накануне матча в Ла Лиге
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел высказался соперниками Ла Лиги - "Реал Сосьедад".
"Их последняя игра против "Атлетико" была очень хорошей. Это отличная команда, и они будут бороться за то, чтобы быть на вершине турнирной таблицы. Но мы также хорошая команда, независимо от того, кто играет. Однако нам нужны болельщики, потому что в последней игре команду освистали, а они этого не заслуживают, потому что они играют для того, чтобы зрители приходили посмотреть на игру", - сказал специалист.
Напомним, что матч "Жирона" - "Реал Сосьедад" состоится завтра, 19 октября, в 19:30 по киевскому времени.
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