Примера. Алавес — Вальядолид 2:3. Судьбу матча решил ВАР

"Вальядолид" в близком матче победил "Алавес", который вправе обижаться на судью Марио Мелеро Лопеса.

Матч начался с обмена абсолютно легальными голами. Сперва Тони Мартинес разрядил пушку метров с 25-ти после неудачного выноса Хейна; в ответ Туами выбежал на ворота, Сивера его сбил, и Силла реализовал пенальти.

Все самое главное и неоднозначное произошло позже, во втором тайме.

Сперва Гуриди забил за "Алавес", но ВАР увидел офсайд, а вот фол Луиса Переса на Конечни — казалось бы, однозначный — проигнорировал.

Зато спустя 10 минут у ворот басков ВАР был куда дотошнее, увидев касание мяча рукой в толкотне от того же Гуриди — и это глобально решило все. Амалла релизовал пенальти, а Туами по-горячему добил обескураженных хозяев в контратаке.

⚽️ GOOOL DE ANUAR TUHAMI???????? con el Real Valladolid ????pic.twitter.com/dqbJXURkCz — Futbol Marroqui 212 (@FutbolMarroqui) October 18, 2024

Кике перед свистком забил красиво, конечно, но было поздно.

Для "Вальядолида" это лишь 2-я победа в сезоне и 1-я с 19 августа. В таблице у команды Мауро Пессолано 8 очков. У "Алавеса" дела немного лучше — у него 10 баллов.

10-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Вальядолид" - 2:3

Голы: Тони Мартинес, 6, Кике, 90+7 — Силла, 17 (с пенальти), Амалла, 72 (с пенальти), Туами, 76

"Алавес": Сивера — Теналья, Абгар, Диарра, Ману Санчес — Бланко (Жордан, 61), Гевара (Кике, 78) — Висенте, Гуриди (Реббаш, 73), Конечни (Ромеро, 61) — Тони Мартинес (Вильялибре, 73)

"Вальядолид": Хейн — Луис Перес, Хави Санчес (Ба, 74), Давид Торрес, Часко — Моро, Джемерт, Мартин (Месегер, 74), Туами (Юрич, 89) — Амалла (Кике Перес, 74), Силла (Латаса, 84)

Предупреждения: Ману Санчес, 78, Теналья, 80 — Моро, 57, Диарра, 68, Латаса, 90+3, Кике, 90+9

Удаление: Кике, 90+9