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Эндрик исключает возможность уйти в аренду в зимнее трансферное окно

Испания

Будет бороться за место в составе

Эндрик исключает возможность уйти в аренду в зимнее трансферное окно

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бразильский форвард мадридского "Реала" Эндрик, имеющий мало игрового часа в "Реале", не собирается уходить из команды, сообщает AS.

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По информации источника, Эндрик доволен игровым временем, хоть его и немного. Он принимает то, что ему нужно бороться за дополнительные минуты и место в составе, из-за чего 18-летний бразилец не будет просить "Реал" отправить его в аренду в январе.

Напомним, в этом сезоне Эндрик приняв участие в 7 матчах чемпионата Испании и забив 1 гол. Добавим, что в среднем форвард будет проводить на поле около 5 минут.

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Реал (Мадрид) Эндрик
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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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