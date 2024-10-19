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Эндрик исключает возможность уйти в аренду в зимнее трансферное окно
Будет бороться за место в составе
Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский форвард мадридского "Реала" Эндрик, имеющий мало игрового часа в "Реале", не собирается уходить из команды, сообщает AS.
По информации источника, Эндрик доволен игровым временем, хоть его и немного. Он принимает то, что ему нужно бороться за дополнительные минуты и место в составе, из-за чего 18-летний бразилец не будет просить "Реал" отправить его в аренду в январе.
Напомним, в этом сезоне Эндрик приняв участие в 7 матчах чемпионата Испании и забив 1 гол. Добавим, что в среднем форвард будет проводить на поле около 5 минут.
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