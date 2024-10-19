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Реал объявил об готовности троих игроков сыграть в ближайшем матче
Футболисты пропустили матчи сборных
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" объявил об готовности троих игроков сыграть в ближайшем матче против "Сельты".
Помимо Тибо Куртуа в состав вернулись Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Эдер Милитао. Футболисты пропустили матчи в сборной Франции и Бразилии соответственно.
Игроки внесены в заявку "Реала" на матч против "Сельты".
????✅ Our squad for the match!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) October 18, 2024
???? @RCCeltaEN#CeltaRealMadrid pic.twitter.com/nh3UKLlEay
Винисиус Жуниор пропускал матчи сборных из-за травмы шейного отдела позвоночника, полученной в матче с "Вильярреалом". Эдер Милитао получал травму четырехглавой мышцы левой ноги.
Поединок состоится 19 октября в 22:00. В данный момент "Реал" занимает 2 место в таблице Ла-Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на 3 очка.
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