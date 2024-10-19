Мадридский "Реал" объявил об готовности троих игроков сыграть в ближайшем матче против "Сельты".

Помимо Тибо Куртуа в состав вернулись Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Эдер Милитао. Футболисты пропустили матчи в сборной Франции и Бразилии соответственно.

Игроки внесены в заявку "Реала" на матч против "Сельты".

Винисиус Жуниор пропускал матчи сборных из-за травмы шейного отдела позвоночника, полученной в матче с "Вильярреалом". Эдер Милитао получал травму четырехглавой мышцы левой ноги.

Поединок состоится 19 октября в 22:00. В данный момент "Реал" занимает 2 место в таблице Ла-Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на 3 очка.