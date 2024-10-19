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Сельта - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Лунин или Куртуа – смотреть онлайн трансляцию матча Ла Лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
"Реал" ждет адская неделя с матчами против "Боруссии" Дортмунд и "Барселоны", но перед этим команда Карло Анчелотти съездит в Виго, где последние годы побеждает. Кто-то скажет – эй, отличный способ поднять настроение перед решающими поединками. Но не все так просто. "Сельта" настолько хорошо стартовала в лиге, что клуб уже продлил контракт с тренером Клаудио Хиральдесом. Конечно, она даст бой.
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Чемпионат Испании, десятый тур
19 октября 2024. Виго, "Балаидос"
"Сельта" 22:00 "Реал" Мадрид
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит
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