Сельта - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" ждет адская неделя с матчами против "Боруссии" Дортмунд и "Барселоны", но перед этим команда Карло Анчелотти съездит в Виго, где последние годы побеждает. Кто-то скажет – эй, отличный способ поднять настроение перед решающими поединками. Но не все так просто. "Сельта" настолько хорошо стартовала в лиге, что клуб уже продлил контракт с тренером Клаудио Хиральдесом. Конечно, она даст бой.

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Чемпионат Испании, десятый тур

19 октября 2024. Виго, "Балаидос"

"Сельта" 22:00 "Реал" Мадрид

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Сельта - Реал Мадрид Смотреть трансляцию