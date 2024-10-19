Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона — Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Лидер против середняка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press
"Барселона" - лидер чемпионата после 9 туров. "Севилья" же едва выбралась из зоны вылета. На бумаге с фаворитом и андердогом все ясно.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Если же копнуть в историю, то там все еще более однозначно. "Нервион" не побеждает "Барсу" в чемпионате с 2007 года, а на ее поле — вообще с 2002-го.
Есть и другие положительные новости для Ганси Флика перед матчем — у него выздоровели Гави, Ольмо и Фермин, набирает форму Щенсный. К решающим матчам осени "Барса" подходит во всеоружии. Но, конечно, тут и "Севилье" есть чем похвастать — она набрала ход после удручающего старта и проиграла только 1 матч из последних 5.
Вместе с тем, чтобы не проиграть на "Монжуике" андалусийцам нужно прыгать выше головы, это всем понятно.
Смогут ли — узнаем в воскресенье, 20 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало матча — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Оболонь - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.10.2024
- Победа Шахтера с привкусом скандала, обновления по травмам Зинченко и Довбика. Главные новости за 18 октября
- Мичел: Я волнуюсь за Цыганкова. Ему придется страдать, играя каждые три дня
- Жирона отказалась от подписания россиянина. Довбик и Цыганков приложили руку
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО