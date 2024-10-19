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Барселона — Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Лидер против середняка

Барселона — Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" - лидер чемпионата после 9 туров. "Севилья" же едва выбралась из зоны вылета. На бумаге с фаворитом и андердогом все ясно.

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Если же копнуть в историю, то там все еще более однозначно. "Нервион" не побеждает "Барсу" в чемпионате с 2007 года, а на ее поле — вообще с 2002-го.

Есть и другие положительные новости для Ганси Флика перед матчем — у него выздоровели Гави, Ольмо и Фермин, набирает форму Щенсный. К решающим матчам осени "Барса" подходит во всеоружии. Но, конечно, тут и "Севилье" есть чем похвастать — она набрала ход после удручающего старта и проиграла только 1 матч из последних 5.

Вместе с тем, чтобы не проиграть на "Монжуике" андалусийцам нужно прыгать выше головы, это всем понятно.

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Смогут ли — узнаем в воскресенье, 20 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало матча — в 22:00 по Киеву.

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