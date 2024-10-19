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Жирона - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Снова без Цыганкова – смотреть онлайн трансляцию матча Жироны в Ла Лиге
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" на старте Ла Лиги ожидаемо начала сдуваться, но кто мог предвидеть, что "Реал Сосьедад" обвалится даже сильнее? В последних турах баски начали показывать признаки жизни, но на "Монтиливи" им будет сложно продолжить выздоровление. На своем поле "Жирона" даже в нынешнем состоянии – очень неприятный оппонент, с которым легко разве что гранду вроде "Барселоны".
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Чемпионат Испании, десятый тур
19 октября 2024. Жирона, "Монтиливи"
"Жирона" 19:30 "Реал Сосьедад"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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