Жоан Лапорт: За время моего срока было сделано много работы, чтобы вернуть Барсу на заслуженное место

Президент "Барселоны" Жоан Лапорт рассказал, как команда изменилась с его приходом на пост президента "блаугранас".

"Мы можем с гордостью сказать, что за время моего срока было сделано много работы, чтобы вернуть "Барсу" на заслуженное место. Этот путь не закончился, нам еще многое нужно сделать.

Мы использовали рычаги, и благодаря этому выиграли Ла Лигу, и нам не пришлось копаться в своих карманах, чтобы улучшить экономическую ситуацию, мы использовали рычаги и смогли привлечь новых футболистов", — сказал Лапорта.