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Жоан Лапорт: За время моего срока было сделано много работы, чтобы вернуть Барсу на заслуженное место

Испания

Оценил свою работу

Жоан Лапорт: За время моего срока было сделано много работы, чтобы вернуть Барсу на заслуженное место

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорт рассказал, как команда изменилась с его приходом на пост президента "блаугранас".

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"Мы можем с гордостью сказать, что за время моего срока было сделано много работы, чтобы вернуть "Барсу" на заслуженное место. Этот путь не закончился, нам еще многое нужно сделать.

Мы использовали рычаги, и благодаря этому выиграли Ла Лигу, и нам не пришлось копаться в своих карманах, чтобы улучшить экономическую ситуацию, мы использовали рычаги и смогли привлечь новых футболистов", — сказал Лапорта.

Напомним, Жоан Лапорта был президентом "Барселоны" в 2003-2010 годах и с 7 марта 2021 года.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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