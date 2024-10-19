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Жоан Лапорт: За время моего срока было сделано много работы, чтобы вернуть Барсу на заслуженное место
Оценил свою работу
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорт рассказал, как команда изменилась с его приходом на пост президента "блаугранас".
"Мы можем с гордостью сказать, что за время моего срока было сделано много работы, чтобы вернуть "Барсу" на заслуженное место. Этот путь не закончился, нам еще многое нужно сделать.
Мы использовали рычаги, и благодаря этому выиграли Ла Лигу, и нам не пришлось копаться в своих карманах, чтобы улучшить экономическую ситуацию, мы использовали рычаги и смогли привлечь новых футболистов", — сказал Лапорта.
Напомним, Жоан Лапорта был президентом "Барселоны" в 2003-2010 годах и с 7 марта 2021 года.
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