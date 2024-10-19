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Тренер Барселоны: Против Севилья и Баварии сыграет Пенья. Нет причин менять на Щенсного

Испания

Флик продолжает доверять воспитаннику каталонцев

Тренер Барселоны: Против Севилья и Баварии сыграет Пенья. Нет причин менять на Щенсного

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик ответил на вопросы журналистов, которые поинтересовались ролью первого номера в команде на следующие несколько матчей.

“Нет причин менять. В старте выйдет Иньяки Пенья. Я также могу сказать вам, что на следующей неделе планируется выступление Пеньи в старте против “Баварии”.

Я так же доволен и Щесный, но сейчас нет причин менять”, – сказал Флик.

Завтра, 20 октября, "Барселона" сыграет против "Севильи" в Примере. На 23 октября запланирован матч с "Баварией" в Лиге чемпионов. Оба поединка – номинально домашние.

Тер Штеген травмировался 22 сентября в матче против "Вильярреала" и выбыл до конца сезона. После этого воспитанник "Барселоны" Иньяки Пенья провел один тайм и четыре полных матча, в общей сложности пропустив четыре гола от "Осасуны", а в остальных поединках держал свои ворота на замке.

Щенсни присоединился к "Барселоне" на правах свободного агента 2 октября. Однако пока не попадал в заявку команды.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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