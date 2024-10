Примера. Жирона снова проиграла, братья Уильямс неудержимы, Роке забил за Бетис

Нету игры у "Жироны". Контроль есть, а остроты никакой.

Сегодня каталонцы без травмированного Виктора Цыганкова выглядели остро только первые 10-15 минут, да и то в основном за счет индивидуальных усилий Данжумы.

Мичел изменил схему на нечто похожее на 3-1-4-2, но толку никакого — только мешали друг другу перед штрафной, из-за чего пришлось снимать с игры ван де Бека.

"Реал Сосьедад" же никаких экспериментов не проводил, и даже предоставив отдых Таке Кубо после изнурительного вояжа в Японию создавал моменты более-менее регулярно. Оярсабаль забил головой после умного навеса Барренечеа, но и до этого упустил два удобных шанса. Еще дважды простил "Жирону" в убойных ситуациях Орри Оскарссон. И это только первый тайм.

Что во втором? Если вкратце, то нудятина. "Ла Реал" не шел вперед большими силами, играя осторожно. "Жирона" же реально могла забить раз — это Данжума прорвался с левого фланга, но Ремиро отбил ногой.

Также из знаковых событий отметим некоторый свист от "Монтиливи" в адрес своих (сто лет не было) и 300-й матч в испанской элите для Стуани.

В таблице у команд теперь по 12 очков — это середина таблицы вместе с "Севильей". До зоны еврокубков 5-6 баллов.

10-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Оярсабаль, 44

"Жирона": Гассанига — Франсес (Ким Мин Су, 73), Давид Лопес, Крейчи — Мартин — Арнау, ван де Бек (Мизегуй, 59), Эррера, Гутьеррес — Миовски (Стуани, 59), Данжума

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру, Субельдия, Агер, Серхио Гомес — Субименди — Оярсабаль (Бекер, 80), Сучич, Браис Мендес (Турьентес, 80), Барренечеа (Хави Лопес, 59) — Оскарссон (Кубо, 65)

Предупреждения: Арнау, 30, Эррера, 74 — Браис Мендес, 55

Матч в одни ворота. “Эспаньол", кажется, проиграл еще до его начала.

Бильбао на фоне каталонцев выглядел праймовой "Барсой" и забивал так же легко.

Вивиан замкнул подачу с углового ногой. Иньяки отличился дважды за три минуты, использовав пасы Беренгера и гигантские бреши в обороне "Попугаев". Во втором тайме забил и сам Беренгер — и опять без сопротивления; огромная дыра прямо перед воротами.

