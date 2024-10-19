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Примера. Жирона снова проиграла, братья Уильямс неудержимы, Роке забил за Бетис

Испания

Во всех матчах дня более классные команды подтвердили свой статус

Примера. Жирона снова проиграла, братья Уильямс неудержимы, Роке забил за Бетис

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Нету игры у "Жироны". Контроль есть, а остроты никакой.

Сегодня каталонцы без травмированного Виктора Цыганкова выглядели остро только первые 10-15 минут, да и то в основном за счет индивидуальных усилий Данжумы.

Мичел изменил схему на нечто похожее на 3-1-4-2, но толку никакого — только мешали друг другу перед штрафной, из-за чего пришлось снимать с игры ван де Бека.

"Реал Сосьедад" же никаких экспериментов не проводил, и даже предоставив отдых Таке Кубо после изнурительного вояжа в Японию создавал моменты более-менее регулярно. Оярсабаль забил головой после умного навеса Барренечеа, но и до этого упустил два удобных шанса. Еще дважды простил "Жирону" в убойных ситуациях Орри Оскарссон. И это только первый тайм.

Что во втором? Если вкратце, то нудятина. "Ла Реал" не шел вперед большими силами, играя осторожно. "Жирона" же реально могла забить раз — это Данжума прорвался с левого фланга, но Ремиро отбил ногой.

Также из знаковых событий отметим некоторый свист от "Монтиливи" в адрес своих (сто лет не было) и 300-й матч в испанской элите для Стуани.

В таблице у команд теперь по 12 очков — это середина таблицы вместе с "Севильей". До зоны еврокубков 5-6 баллов.

10-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Оярсабаль, 44

"Жирона": Гассанига — Франсес (Ким Мин Су, 73), Давид Лопес, Крейчи — Мартин — Арнау, ван де Бек (Мизегуй, 59), Эррера, Гутьеррес — Миовски (Стуани, 59), Данжума

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру, Субельдия, Агер, Серхио Гомес — Субименди — Оярсабаль (Бекер, 80), Сучич, Браис Мендес (Турьентес, 80), Барренечеа (Хави Лопес, 59) — Оскарссон (Кубо, 65)

Предупреждения: Арнау, 30, Эррера, 74 — Браис Мендес, 55

Матч в одни ворота. “Эспаньол", кажется, проиграл еще до его начала.

Бильбао на фоне каталонцев выглядел праймовой "Барсой" и забивал так же легко.

Вивиан замкнул подачу с углового ногой. Иньяки отличился дважды за три минуты, использовав пасы Беренгера и гигантские бреши в обороне "Попугаев". Во втором тайме забил и сам Беренгер — и опять без сопротивления; огромная дыра прямо перед воротами.

За "Эспаньол" гол престижа красиво перебросив стенку со штрафного забил Техеро в компенсированное время, но главный вопрос это остался — а это что было? Где оборона? Где организация?

В таблице Бильбао благодаря победе набрал 17 очков, это ТОП-4. У "Эспаньола" - 10 баллов и 15-я позиция.

10-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Эспаньол" - 4:1

Голы: Вивиан, 6, Уильямс, 28, 30, Беренгер, 55 — Техеро, 90+2

"Атлетик": Агирресабала — де Маркос, Вивиан, Нуньес, Берчиче (Бойро, 63) — де Галларета (Прадос, 63), Яуресигар — Уильямс (Серрано, 73), Беренгер (Унаи Гомес, 78), Нико Уильямс (Джало, 73) — Гурусета

"Эспаньол": Жоан Гарсия — Эль-Хилали, Серхи Гомес, Кумбулла (Техеро, 73), Оливан — Грагера (Кабрера, 46), Лосано — Жофре (Кардона, 63), Краль, Ромеро (Милья, 46) — Велис (Шеддира, 46)

Предупреждения: Берчиче, 45+3, Нуньес, 48 — Милья, 51, Кабрера, 74, Эль-Хилали, 81

"Бетису" повезло победить в матче, где на победу заслуживали обе команды.

Хозяева даже больше времени провели в атаках, пробивали, подали аж 10 угловых. Глобально их подвела неэффективность.

"Бетис" открыл счет благодаря прострелу Руибаля на Витора Роке.

До конца первого тайма Роке и Бельерин могли вообще закрывать матч, но и у противоположных ворот Орос и Будимир запороли по идеальному шансу.

Лишь во второй половине "Осасуна" преобразовала шквал своих атак в гол — Торро помогла подача со штрафного и рикошет. Тем не менее, это было ненадолго. Спустя 15 минут Чими Авила подкараулил отскок и забил команде, за которую провел свои лучшие матчи в Испании.

Картину Мануэлю Пеллегрини испортил грубой игрой и удалением в компенсированное время Натан; у "Бетиса" и без того короткая лавка, а теперь станет еще короче.

В таблице же у зелено-полосатых и рохильос по 15 очков, это зона ЛЕ.

10-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Бетис" - 1:2

Голы: Торро, 59 — Витор Роке, 7, Авила, 73

"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Бойомо, Бретонес — Ибаньес (Рауль Гарсия, 77), Торро (Мой Гомес, 88), Орос (Пенья, 87) — Рубен Гарсия (Монкайола, 67), Будимир, Сарагоса (Арнаис, 88)

"Бетис": Руи Силва — Бельерин, Бартра (Натан, 88), Льоренте, Перро — Руибаль (Флорес, 68), Кардосо, Альтимира (Лосада, 68), Форнальс (Рикардо Родригес, 90+6) — Бакамбу (Абде, 60), Витор Роке (Авила, 46)

Предупреждения: Бойомо, 72, Мой Гомес, 90+8 — Форнальс, 80

Удаление: Натан, 90+5

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