Примера. Жирона снова проиграла, братья Уильямс неудержимы, Роке забил за Бетис

Нету игры у "Жироны". Контроль есть, а остроты никакой.

Сегодня каталонцы без травмированного Виктора Цыганкова выглядели остро только первые 10-15 минут, да и то в основном за счет индивидуальных усилий Данжумы.

Мичел изменил схему на нечто похожее на 3-1-4-2, но толку никакого — только мешали друг другу перед штрафной, из-за чего пришлось снимать с игры ван де Бека.

"Реал Сосьедад" же никаких экспериментов не проводил, и даже предоставив отдых Таке Кубо после изнурительного вояжа в Японию создавал моменты более-менее регулярно. Оярсабаль забил головой после умного навеса Барренечеа, но и до этого упустил два удобных шанса. Еще дважды простил "Жирону" в убойных ситуациях Орри Оскарссон. И это только первый тайм.

Что во втором? Если вкратце, то нудятина. "Ла Реал" не шел вперед большими силами, играя осторожно. "Жирона" же реально могла забить раз — это Данжума прорвался с левого фланга, но Ремиро отбил ногой.

Также из знаковых событий отметим некоторый свист от "Монтиливи" в адрес своих (сто лет не было) и 300-й матч в испанской элите для Стуани.

В таблице у команд теперь по 12 очков — это середина таблицы вместе с "Севильей". До зоны еврокубков 5-6 баллов.

10-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Оярсабаль, 44

"Жирона": Гассанига — Франсес (Ким Мин Су, 73), Давид Лопес, Крейчи — Мартин — Арнау, ван де Бек (Мизегуй, 59), Эррера, Гутьеррес — Миовски (Стуани, 59), Данжума

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру, Субельдия, Агер, Серхио Гомес — Субименди — Оярсабаль (Бекер, 80), Сучич, Браис Мендес (Турьентес, 80), Барренечеа (Хави Лопес, 59) — Оскарссон (Кубо, 65)

Предупреждения: Арнау, 30, Эррера, 74 — Браис Мендес, 55

Матч в одни ворота. “Эспаньол", кажется, проиграл еще до его начала.

Бильбао на фоне каталонцев выглядел праймовой "Барсой" и забивал так же легко.

Вивиан замкнул подачу с углового ногой. Иньяки отличился дважды за три минуты, использовав пасы Беренгера и гигантские бреши в обороне "Попугаев". Во втором тайме забил и сам Беренгер — и опять без сопротивления; огромная дыра прямо перед воротами.

4 - With his two assists today against Espanyol, @AthleticClub player Alex Berenguer has provided four assists in nine games in LaLiga 2024/25, as many as in the previous two seasons combined (four in 72 games). Inspired. pic.twitter.com/ohb2moVlt6 — OptaJose (@OptaJose) October 19, 2024

За "Эспаньол" гол престижа красиво перебросив стенку со штрафного забил Техеро в компенсированное время, но главный вопрос это остался — а это что было? Где оборона? Где организация?

В таблице Бильбао благодаря победе набрал 17 очков, это ТОП-4. У "Эспаньола" - 10 баллов и 15-я позиция.

10-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Эспаньол" - 4:1

Голы: Вивиан, 6, Уильямс, 28, 30, Беренгер, 55 — Техеро, 90+2

"Атлетик": Агирресабала — де Маркос, Вивиан, Нуньес, Берчиче (Бойро, 63) — де Галларета (Прадос, 63), Яуресигар — Уильямс (Серрано, 73), Беренгер (Унаи Гомес, 78), Нико Уильямс (Джало, 73) — Гурусета

"Эспаньол": Жоан Гарсия — Эль-Хилали, Серхи Гомес, Кумбулла (Техеро, 73), Оливан — Грагера (Кабрера, 46), Лосано — Жофре (Кардона, 63), Краль, Ромеро (Милья, 46) — Велис (Шеддира, 46)

Предупреждения: Берчиче, 45+3, Нуньес, 48 — Милья, 51, Кабрера, 74, Эль-Хилали, 81

"Бетису" повезло победить в матче, где на победу заслуживали обе команды.

Хозяева даже больше времени провели в атаках, пробивали, подали аж 10 угловых. Глобально их подвела неэффективность.

"Бетис" открыл счет благодаря прострелу Руибаля на Витора Роке.

До конца первого тайма Роке и Бельерин могли вообще закрывать матч, но и у противоположных ворот Орос и Будимир запороли по идеальному шансу.

Лишь во второй половине "Осасуна" преобразовала шквал своих атак в гол — Торро помогла подача со штрафного и рикошет. Тем не менее, это было ненадолго. Спустя 15 минут Чими Авила подкараулил отскок и забил команде, за которую провел свои лучшие матчи в Испании.

Картину Мануэлю Пеллегрини испортил грубой игрой и удалением в компенсированное время Натан; у "Бетиса" и без того короткая лавка, а теперь станет еще короче.

В таблице же у зелено-полосатых и рохильос по 15 очков, это зона ЛЕ.

10-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Бетис" - 1:2

Голы: Торро, 59 — Витор Роке, 7, Авила, 73

"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Бойомо, Бретонес — Ибаньес (Рауль Гарсия, 77), Торро (Мой Гомес, 88), Орос (Пенья, 87) — Рубен Гарсия (Монкайола, 67), Будимир, Сарагоса (Арнаис, 88)

"Бетис": Руи Силва — Бельерин, Бартра (Натан, 88), Льоренте, Перро — Руибаль (Флорес, 68), Кардосо, Альтимира (Лосада, 68), Форнальс (Рикардо Родригес, 90+6) — Бакамбу (Абде, 60), Витор Роке (Авила, 46)

Предупреждения: Бойомо, 72, Мой Гомес, 90+8 — Форнальс, 80

Удаление: Натан, 90+5