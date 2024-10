Примера. Сельта — Реал Мадрид 1:2. Галисийцы активны, Сливочные эффективны

"Реал" добыл сложные три очка на поле "Сельты", которая провела матч в атаках даже без дисквалифицированного лидера Яго Аспаса.

Серьезность намерений "Кельты" показали уже в стартовые 10 минут, когда Сведберг дважды подряд вываливался на ворота, но Куртуа был лучше.

Чуть позже Борха Иглесиас показал молодому шведу, как реализовывать выходы один на один, однако зафиксировали офсайд.

"Реал" же не показывал вообще ничего, но вот 20-я минута, перехват — и Мбаппе метров с 23-х снял паутину с девятки ворот. Класс есть класс.

3 - Real Madrid's last three goals in @LaLigaEN have all come from outside the box, a run not recorded by the club in the competition since February 2014 (also three), excluding own goals.

К чести "Сельты", она не сникла и продолжила давление. Что еще оставалось? У команды Клаудио Хиральдеса 4-я лучшая атака в лиге и 3-я худшая оборона. Стоит ей сесть поглубже — и беда гарантирована.

Ну, а в атаках "Сельта" в начале второй половины таки выгрызла свой гол — Сведберг наконец забил, замкнув прострел с правого фланга, где провалился Фран.

Почему не дожали "Реал"? Потому что хоть и играли быстро, интересно, но и слишком авантюрно, атакуя большими силами. Уже спустя пару минут Вини и Мбаппе выбежали на одного Гуаиту, которого спас офсайд. Уже тогда было ясно, что еще раз так "Сельте" не повезет.

И что же? Не повезло!

Лука Модрич вышел с лавки, став официально самым возрастным игроком, когда-либо надевавшим футболку "Реала", и тут же отметил это гениальным ассистом на Винисиуса.

6 - Vinícius Júnior has been involved in at least one goal in each of his last six @LaLigaEN games (four goals and three assists), his best such run in the competition.



