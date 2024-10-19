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Примера. Сельта — Реал Мадрид 1:2. Галисийцы активны, Сливочные эффективны

Испания

Чемпиону пришлось понервничать

Примера. Сельта — Реал Мадрид 1:2. Галисийцы активны, Сливочные эффективны

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" добыл сложные три очка на поле "Сельты", которая провела матч в атаках даже без дисквалифицированного лидера Яго Аспаса.

Серьезность намерений "Кельты" показали уже в стартовые 10 минут, когда Сведберг дважды подряд вываливался на ворота, но Куртуа был лучше.

Чуть позже Борха Иглесиас показал молодому шведу, как реализовывать выходы один на один, однако зафиксировали офсайд.

"Реал" же не показывал вообще ничего, но вот 20-я минута, перехват — и Мбаппе метров с 23-х снял паутину с девятки ворот. Класс есть класс.

К чести "Сельты", она не сникла и продолжила давление. Что еще оставалось? У команды Клаудио Хиральдеса 4-я лучшая атака в лиге и 3-я худшая оборона. Стоит ей сесть поглубже — и беда гарантирована.

Ну, а в атаках "Сельта" в начале второй половины таки выгрызла свой гол — Сведберг наконец забил, замкнув прострел с правого фланга, где провалился Фран.

Почему не дожали "Реал"? Потому что хоть и играли быстро, интересно, но и слишком авантюрно, атакуя большими силами. Уже спустя пару минут Вини и Мбаппе выбежали на одного Гуаиту, которого спас офсайд. Уже тогда было ясно, что еще раз так "Сельте" не повезет.

И что же? Не повезло!

Лука Модрич вышел с лавки, став официально самым возрастным игроком, когда-либо надевавшим футболку "Реала", и тут же отметил это гениальным ассистом на Винисиуса.

Эту победу не назвать ни легкой, ни чемпионской, но очки не пахнут. В таблице их у Мадрида теперь 24, как и у "Барсы", но у нее матч в запасе. Уже через неделю обоих ждет Эль Класико. Интересно!

Касательно "Сельты", то она 10-я с 13 очками и нашим уважением за смелость и борьбу. Старались сегодня галисийцы изо всех сил.

10-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Реал Мадрид" - 1:2

Голы: Сведберг, 51 — Мбаппе, 20, Винисиус, 66

"Сельта": Гуаита — Манкильо (Хави Родригес, 72), Старфельт, Маркос Алонсо — Мингеса, Бельтран (Дамиан Родригес, 87), Сотело, Уго Альварес — Бамба (Дуран, 78), Борха Иглесиас (Дувикас, 78), Сведберг (Альфон, 72)

"Реал Мадрид": Куртуа — Милитао, Чуамени, Рюдигер — Васкес, Вальверде (Модрич, 63), Камавинга (Родриго, 63), Фран Гарсия (Менди, 70) — Беллингем, Мбаппе (Себальос, 82), Винисиус

Предупреждения: Сотело, 82, Маркос Алонсо, 90 — Васкес, 75

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Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
20.10.2024 в 00:54
Реал временами, особенно до 20 мин. играл безобразно. Но класс игроков сказался. Киля оказался полезным (я был против него в Реале). Модрич по прежнему на высоте, половину тайма может отыграть на классе. Надеюсь, на игру с барсуками выйдут, как и должны против серьёзного соперника. То же самое и на матч ЛЧ с Боруссией.
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Комментарии 13
metall5291 (Kharkiv)
20.10.2024 в 00:54
Реал временами, особенно до 20 мин. играл безобразно. Но класс игроков сказался. Киля оказался полезным (я был против него в Реале). Модрич по прежнему на высоте, половину тайма может отыграть на классе. Надеюсь, на игру с барсуками выйдут, как и должны против серьёзного соперника. То же самое и на матч ЛЧ с Боруссией.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
20.10.2024 в 00:33
Сельта на ничью наиграла на все 100%. У РМ вообще сейчас странная ситуация, на замену выходят Родриго вместо бананового афрофоанцуза и Себальос на замену Вальверде. Как говорится почувствуйте разницу:) на подмене линии обороны один бокопор Вальехо. Шото дедушка наш Перес недокумекал. По слухам Фримпонг из Леверкузена в переговорах с мадридцами. А его куда ставить???
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Вarcelinius
20.10.2024 в 00:11
Дохтурь конченный пи@ар по жизни. Перхоть подзалупная. Тьфу нах..
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oda1979 (Запорожье)
20.10.2024 в 00:34
Импотентный маразматик, памперс смени.
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0
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Вarcelinius
20.10.2024 в 00:09
Среальцы, запомните мои слова, куй вы отсосёте в ЭК от Барсы. Готуйтэсь, шлемазлы задроченные, готуйтэсь.
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oda1979 (Запорожье)
20.10.2024 в 00:35
Барсел@х, ты выходить пассивный импотент?? Жуть полная
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Вarcelinius
20.10.2024 в 00:03
Как я и писал в анонсе у конченного среалишки не будет проблем с проституткой сельтой.
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Dr. House (Поділля)
19.10.2024 в 23:58
Реал вийшов на законне перше місце. Сподіваюся, що барсотушка завтра не підведе
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Вarcelinius
20.10.2024 в 00:00
По разнице среал сосёт у великой Барсы.
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metall5291 (Kharkiv)
20.10.2024 в 00:56
Докторе. вколи йому заспокійливе.
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Вarcelinius
19.10.2024 в 23:58
Ну как всегда... конченная шлюха сельта заглотнула у среала. хахахахаха!
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Dr. House (Поділля)
19.10.2024 в 23:59
Заглатуєш ти , під@р, у сралєкса
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Вarcelinius
20.10.2024 в 00:01
Та куй тебе в сраку, тра-та-та.
 
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